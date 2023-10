Vicky Martín Berrocal sorprende en ‘TardeAR’ con una confesión muy íntima: “He fingido orgasmos”

Este lunes, TardeAR habló sobre infidelidades, y ahí Lolita Flores sorprendió a todos al narrar cómo descubrió que uno de sus exmaridos le era desleal porque volvía del gimnasio con la ropa demasiado mojada. Hoy por la tarde, el programa ha seguido hablando de infidelidades y de situaciones personales de sus colaboradores.

En concreto, en el plató que capitanea Ana Rosa Quintana se estaba analizando un estudio según el cual las relaciones de pareja se empiezan a tambalear a los siete años. Es entonces cuando es más fácil que alguno de los miembros de la misma busque una aventura fuera de casa.

El mismo estudio apuntaba que una de cada cuatro personas no tienen cubierto el deseo sexual dentro de su pareja, y Jorge Luque preguntó tanto a los colaboradores como al público que cuántas mujeres casadas pensaban que no llegaban al orgasmo. “No llegan al 68%”, desvelaba el colaborador.

Sobre este asunto, Vicky Martín Berrocal quiso compartir su experiencia en primera persona. Empezó diciendo que hay muchas mujeres que no saben lo que es, que no lo han tenido nunca. “¿No habéis fingido nunca un orgasmo?”, preguntó entonces a las presentes. “Por aburrimiento”, admitía Alaska, que estaba sentada a su lado, y que en esta ocasión no estaba acompañada de su marido Mario Vaquerizo, también colaborador del magacín. “¿Tú no, Laura?”, le decía a Laura Sánchez, pero la actriz se limitaba a decir que no hablaba de su vida privada.

“Pues yo te voy a decir una cosa: no me escondo: sí. Muchas veces. Lo siento. Qué queréis que os diga. Pues mi verdad”, continuaba diciendo la que fuese concursante de MasterChef Celebrity. El público comenzó entonces a aplaudir por su espontánea salida, pero Javier Sardà interrumpió. “¿Qué pasa con este tipo de aplauso? Esta mujer dice que ha fingido orgasmos. Pobres hombres engañados”, valoraba el comunicador. “Pobres hombres engañados no, ellos no tenían ningún problema, el problema lo tenía yo”, se defendía Vicky.

Alaska tomaba entonces la palabra, y decía que según los manuales modernos el hombre o mujer que no llega al orgasmo debe expresar sus deseos. “No tengo paciencia para eso”, sentenciaba la andaluza. Sardà mencionó entonces “aquello que vibra”, posiblemente, en referencia al Satisfayer, y Vicky le aclaró que con eso “no hay ningún problema” y que se está convirtiendo “en el mejor compañero de la mujer”. El que fuese conductor de Crónicas Marcianas le pidió entonces que no diese pena. “No quiero dar pena, simplemente estoy hablando de la verdad”, reivindicó la andaluza.

