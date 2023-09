Ana Rosa Quintana vive un lapsus y nombra por error a Paloma Barrientos como Paloma García-Pelayo

Es evidente que a Ana Rosa Quintana le está costando acostumbrarse a la franja vespertina. La presentadora de TardeAR, que ya tuvo un lapsus el pasado miércoles 27 de septiembre al dar los buenos días al dar paso a una experta en ciberseguridad que iba a hablar del robo en la casa de Sergio Ramos, ha vuelto a tener otro. A la hora de nombrar a sus colaboradores de la mesa de Corazón, la periodista confundió los apellidos de Paloma Barrientos, al llamarla Paloma García-Pelayo, otrora tertuliana de Mediaset y que actualmente trabaja para Atresmedia.

Tocaba dar la bienvenida a los colaboradores de la sección de la crónica rosa, llamada SalseAR. Fue ahí cuando Quintana dijo el nombre de García-Pelayo, quien precisamente está colaborando en Y ahora, Sonsoles (magacín rival). “Aquí, en esta mesa Paloma García… [Pelayo]”, presentaba la comunicadora, dándose cuenta rápidamente del error, al no decir la segunda parte de la otrora tertuliana de Mediaset.

Paloma Barrientos quiso responder en tono de humor y así convertir el lapsus en un momento cómplice. Por eso, le saludó haciendo referencia al nombre de la presentadora de Espejo Público, donde también colabora García-Pelayo. “Hola, Susanna Griso”, saludó. Quintana se rio y no dudó en recordar su anterior lapsus. “Oye, perdonad, hoy he dicho buenas tardes, así que no me pidáis más”, respondió, pasando así a abordar la crónica rosa.

Ana Rosa Quintana y Paloma Barrientos en 'TardeAR'.

Una situación divertida que hubo en TardeAR y que también recuerda el baile de nombres entre cadenas que ha vivido este inicio de temporada televisiva. García-Pelayo era uno de los nombres habituales de las tertulianas de la actualidad del corazón en Mediaset, colaborando tanto en El programa de Ana Rosa de Unicorn Content, como para programas de otras productoras, como Viernes Deluxe de La Fábrica de la Tele o Fiesta, de la misma Unicorn.

Su marcha se unió a la de otros rostros muy famosos de la cadena y que estuvieron vinculados al extinto El programa de Ana Rosa, como el de Beatriz Cortázar, quien también ha fichado por Atresmedia y está presente en Y ahora, Sonsoles (además de haber sido tertuliana en varias entregas de Lazos de sangre con Jordi González en La 1). Otro rostro fue el de Cruz Morcillo, quien cubría las noticias de sucesos en El programa de AR y ahora es también un rostro de Atresmedia, cubriendo noticias de la misma temática en Espejo Público e Y ahora, Sonsoles y también en laSexta, como en Más Vale Sábado.

