Lydia Lozano desenmascara el rostro más oscuro Karina en 'Socialité': "Si te tiene que llamar hija de p**a, lo hará"

GH VIP ha vivido un inesperado giro de acontecimientos con uno de sus concursantes más veteranos y queridos por el público: Karina. La mítica cantante había logrado conquistar a la audiencia mostrando su cara más amable y empática en las dos primeras semanas de concurso. Con una tentativa de abandonar el reality tras ser nominada en la primera ronda y salvada por los espectadores, poco ha tardado en mostrar un rostro muy diferente, traicionando a su mayor apoyo en la casa, a Laura Bozzo.

Su ‘puñalada’ a la presentadora peruana se tradujo en que la cantante de Las flechas del amor o En un mundo nuevo le daba sus tres puntos. La excusa que dijo a la hora de nominarla era que la comunicadora y abogada no le dejaba dormir en las noches con “tanta cháchara”. Por supuesto, Karina quiso explicarse mejor, con un tono más frío del que habitualmente había mostrado hasta el momento.

“Yo creo que esto es un juego. Desde que entré en esta casa siempre he pensado que esto es un juego y que a veces hay que nominar a las personas fuertes o a las personas que quieres o que te cuidan”, expresó. Por supuesto, esta explicación no le gustó nada a la peruana, quien se sintió traicionada por una persona a la que consideraba amiga y que recordaba el talón de Aquiles del que hablaba la propio Bozzo antes de entrar la casa: su empatía.

“¡No es justo! ¡Yo le he dado la vida! ¡Me he sacrificado por ella!”, exclamó indignada. “No es normal que le des tres puntos a la persona que te cuidad”, dijo Luitingo, apoyando así a Bozzo. “Sentí un puñal en la espalda”, dijo la presentadora en el confesionario.

Laura Bozzo en 'GH VIP'.

Un hecho que, por supuesto, no ha pasado desapercibido y con el que Socialité ha indagado. Y es que este cambio de actitud de Karina ha abierto la caja de Pandora. “Es un tema recurrente, siempre que Karina ha tenido presencia en un reality, ya sea ella o alguien relacionado con ella, este tema acaba saliendo, ¿no está engañando Karina?”, dijo Nuria Marín antes de mostrar unas escenas inéditas de una discusión entre la cantante y la comunicadora.

Fue después cuando el programa de La Fábrica de la Tele habló sobre el mal carácter de la cantante, eso del que el público apena conoce. “Esa segunda cara de Karina que estamos viendo ahora, la gente que trabajamos en los medios de comunicación ya la hemos podido ver en alguna ocasión”, explica Miguel Ángel Rech antes dar paso a las declaraciones de Lydia Lozano y otros profesionales que han coincidido con la cantante.

"No es un ser de luz"

“Yo no sé cómo España puede estar tan engañada. No es un ser de luz”, comienza declarando la periodista, recordando su mala experiencia con ella en el Mediaset Night Fever, en el que ambas cantaron juntas con Lozano imitándola. “Karina no es buena persona, no lo ha sido nunca. Cuando Karina tiene que llamarte hija de puta, te lo llama. Cuando se ha puesto cara a cara conmigo, recuerdo en el último Mediafest, que yo tenía que cantar con ella, no se quiso poner el traje que le había cosido a mano Perea”, señaló.

Lydia Lozano hablando sobre Karina en 'Socialité'.

Socialité daba así paso a las declaraciones del diseñador, quien recordaba como una muy mala experiencia haber vestido a la mítica artista. “Ha sido el momento televisivo en el que lo he pasado peor. De muy mala forma me dijo: ‘¡Y si quieres me voy!’ Lo pasé fatal. No valoró nada mi trabajo y le daba absolutamente igual. Lo peor es que va y me dijo: ‘Bueno, José, si quieres luego, me hago una foto contigo y ya está’”, confesaba.

“La realidad es que tú ves a Karina, la que estamos viendo en el concurso la primera semana y esa no es la que yo conocí. Está claro que tiene realmente dos caras y una es la Karina buena que quiere dar en pantalla y otra es la de detrás de las cámaras que a mí me lo hizo pasar horroroso”, prosiguió.

“Karina tiene su carácter. A ver si os creéis que Karina es siempre dulce como cuando está en el escenario”, compartía José Manuel Parada. “Y esa Karina sí que habría que dejarla dentro [de la casa de GH VIP], para que todo el mundo se enterase de quién realmente es”, concluía Lozano.

