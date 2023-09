Karina, al límite en 'GH VIP': activa el protocolo de abandono del reality, ¿será la primera expulsada?

El debate de este domingo de GH VIP con Ion Aramendi apunta a ser caldeado. Uno de los concursantes está planteándose seriamente su salida. Se trata de Karina, quien confiesa sentirse sus fuerzas para continuar el concurso. La cantante de Las flechas del amor y El baúl de los recuerdos podría aprovechar su status de nominada para pedir que sea la primera expulsada.

Ha sido en la mañana de este domingo 24 de septiembre cuando ha saltado la alarma en Socialité. Miguel Ángel Rech le daba la última hora a María Patiño sobre esta intención de abandono. “La frase literal que ha dicho: ‘No tengo fuerzas para seguir. No sé si soy capaz de seguir porque soy una inútil’”, dijo el reportero a la periodista, quien ha mostrado rápidamente una mirada de pena. A pesar de haber salido nominada, Karina es uno de los concursantes favoritos de esta octava edición.

Aunque Rech ha pasado rápidamente a otras informaciones sobre otros participantes, Patiño volvió pronto a esa noticia de última hora sobre el estado de Karina. Rech le explicaba que su condición física podría haber incentivado sus ganas de abandonar el concurso. “Se ve que no aguanta más por su estado físico, le duelen muchísimo las piernas. Sus compañeros han comentado que tiene los tobillos muy hinchados y ella ha dicho 'me flaquean las fuerzas y no sé si quiere continuar, me siento muy inútil en la casa’”, compartió el redactor.

“Creo que esta noche, en el debate, se le preguntará formalmente si quiere abandonar la casa o esperar al jueves, por si acaso, fuese ella la expulsada y abandona la casa como eliminada”, detallaba Rech.

En caso se confirme el abandono, sería el primer abandono de esta octava edición. Por otro lado, la cantante jienense es una de las nominadas junto con Zeus Montiel, Alex Caniggia y Luca Dazi. De ahí, que el reportero haya planteado la opción de que Karina espere para ver el veredicto del público.

Karina en 'GH VIP'.

Por otro lado, este domingo 24 de septiembre, a las 22:00 horas en Telecinco, el programa propondrá a los concursantes un divertido juego que les podría permitir, si lo completan con éxito, mejorar sus condiciones de vida en la casa, dado que están han quedado mermadas tras haber perdido la prueba semanal y ver reducido su presupuesto para hacer la compra. Será el público el encargado de decidir cuáles serán los participantes que afronten el desafío.

Además, los cuatro nominados podrán pujar con el dinero del premio reservado para el ganador final del concurso para obtener un valioso privilegio de cara a la expulsión. Esto planteará la pregunta de si lo aprovecharán para su propio beneficio o si lo compartirán con el resto de compañeros. Además, Pedro García Aguado, quien era el infiltrado, abordará su experiencia en Guadalix de la Sierra en una entrevista con Aramendi.

