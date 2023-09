Karina, muy preocupada por si molesta a sus compañeros con sus ronquidos en 'GH VIP': "Es que yo no me oigo"

En Telecinco saben que Karina es una de las concursantes con mayor potencial de la casa de GH VIP y la que más contenido viral les puede generar. De ahí que este domingo, El Debate de GH VIP quisiera conectar con la cantante en los primeros compases del programa.

"¿Qué tal estás?", le preguntaba el presentador Ion Aramendi. "Estoy muy bien de ganas, muy ilusionada. Es una experiencia maravillosa. Pero mi físico me falla un poquito. Se me hinchan mucho las piernas, he tenido conjuntivitis...", afirmaba la cantante.

Horas antes, la cantante de éxitos como En un mundo nuevo o Las flechas del amor se había sincerado en El Confesionario diciendo algo muy parecido. "No quiero que penséis que soy una vaga y no quiero hacer nada, es que no puedo. Me falta fuerza, Súper".

"Eres súper valiente, súper generosa, vales un montón", le comentaba Aramendi, intentando dar ánimos a la cantante de 76 años, la concursante de mayor edad dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. "Y, además, una cosa importante que te quería preguntar: ¿Qué tal estás durmiendo?", le preguntaba.

"Bien. Creo que ronco y molesto a mis compañeros. Pero no lo puedo evitar porque no me oigo", dijo algo ruborizada Karina ante las risas del público en plató.

Después, el programa le mostró imágenes de lo mal que lo estaban pasando sus compañeros en la cueva y le anunció que sería la portavoz para anunciarles al resto de habitantes de la casa que, a cambio de 3.000 euros del premio final, podían mandarle a los 'cavernícolas' una cesta con comida del presente.

Asimismo, el programa también quiso recordar cómo la jiennense se había ido abriendo con sus compañeros y contándoles cómo había sido su vida personal y profesional. "Mi carrera fue muy bonita, empecé a trabajar muy joven, tuve mucha presión muy joven. En esos años en España, en los 60 y 70, fue un poco duro. Pero luego vino el declive artístico que es muy duro, la indiferencia fue lo que yo sentí. Me cuesta mucho tirar la toalla, yo quiero morir en la batalla antes de rendirme", contó la cantante.

En cuanto a su vida, persona, Karina contó que el hombre al que más ha amado ha sido al padre de su hija mayor, Carlos Díaz. "Yo no quise separarme, pero él no estaba bien. Yo le decía que tuviera libertad si quería, pero que no nos separásemos porque a mí me dolía mucho mi hija. Pero la niña nos ha tenido a los dos".

