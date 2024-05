Malas noticias para España en Eurovisión: lo que dicen las apuestas de Nebulossa a un día de su debut en Malmö

Que Nebulossa no estaba en las quinielas para ganar Eurovisión era algo que ya sabíamos. Sin embargo, a medida que avanza la semana, la amenaza al último puesto en Malmö aumenta, sobre todo si hacemos caso a lo que dicen las casas de apuestas, que no suelen ser 100% fiables porque con el televoto todo puede ocurrir.

Las quinielas dicen que Croacia y Baby Lasagna son el rival a batir en la final del sábado, al liderar el ranking con solvencia, por delante de Suiza, Italia, Ucrania e Irlanda, las otras favoritas de la edición para levantar el Micrófono de Cristal.

Para dar con España en la tabla tenemos que echar el ojo a las últimas posiciones de la tabla. Ahora mismo, después de la primera semifinal, Nebulossa ocupa la posición número 23 de 37, aunque cinco países ya están descartados. El grupo alicantino liderado por María 'Mery' Bass y Mark Dasuosa llegaron a alcanzar el puesto 20, pero tras los ensayos, volvieron a caer.

España es favorita... a quedar última en Eurovisión (Eurovisionworld.com).

El asunto se complica aún más si nos detenemos en las apuestas sobre cuál será el país que quedará último en la final. Aquí, España lidera la clasificación, por delante de Alemania, Reino Unido, Luxemburgo y Austria. Según esto, Zorra tendría un 23% de opciones a ser farolillo rojo en Eurovisión, algo que España ha sufrido hasta en cuatro ocasiones en toda su historia.

Nebulossa se dejará ver por primera vez este jueves, 9 de mayo, en la segunda semifinal, que se emitirá en directo a través de La 1 a partir de las 21.00 horas. España actuará a modo de exhibición, pues al pertenecer al Big Five ya está clasificada a la final del sábado.

Nebulossa actúa en la segunda semifinal

Está previsto que Zorra resuene en el Malmö Arena sobre las 21.54, después de Letonia, y antes de San Marino con el grupo español Megara. De este jueves saldrán los 10 finalistas restantes, y los ciudadanos españoles podrán votar junto a los de Italia y Francia.

Pese a que la posibilidad de quedar últimos es real, los integrantes de Nebulossa reconocían a BLUPER antes de viajar a Malmö que no les preocupa no conseguir el puesto deseado. "Ya nos sentimos ganadores. Lo que ha pasado con la canción es impensable. Me escriben de todas las partes del mundo, en todos los idiomas y yo estoy muy feliz", dijo ella.

Nebulossa, sin miedo a los "cero points"

"Hay dos caminos, el de la canción y el del concurso. Vamos allí a divertirnos y seguimos con la misma filosofía. Si quedamos últimos, haremos el 0 Points Tour", bromeaba su marido Mark, mientras que Mery, de 56 años, confirmó que no tiene miedo de quedar última.

"Evidentemente, preferimos que no, pero no vamos a hacer un drama de eso. Tenemos una edad en la que las cosas se ven de otra manera. Si quedamos mal, habrá gente que dirá que era lógico, porque la canción era una mierda y, por otra parte, están los que les gusta la canción era una mierda y, por otra parte, están los que les gusta la canción y dicen que da igual la posición en la que acabemos. Nos sentimos muy protegidos. Ojalá quedemos bien, obviamente, sobre todo por el público", apuntó rotunda Mery.