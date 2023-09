El vídeo que muestra lo duro que fue para María Jiménez acabar su documental debido a su enfermedad

laSexta mostrar las ganas que tenía María Jiménez para poder terminar el rodaje de su documental. Y es que, muy a su pesar, la cantante tuvo que abandonar la grabación debido a que se estaba mareando.

"Cariño, ¿te falta mucho para la entrevista? Es que me estoy mareando", le decía la sevillana al entrevistador. "Venga, pero mañana le damos cañita", le contestaba él para animarla, a lo que ella contestaba con un "¡guapo!".

Sin embargo, al día siguiente tampoco se pudo retomar la grabación ya que, según contaba su hermana Isabel, la cantante se había puesto con fiebre. "Ha estado toda la noche: 'Hermana, que me duele la espalda, que me duele mucho, que tengo mucho frío (...) Le duele, tiene los pulmones encharcados seguramente", decía Isabel.

Pero, según revelaba también su hermana, no solo su salud se estaba viendo aquejada, también su estado de ánimo. "Ella está ahí metida, en ese salón, que de ahí no sale. Está muy perdida algunas veces. Cuando se ha levantado, ha empezado a decir: 'Bueno, vamos a acostarnos ya, ¿no? Como que la noche era el día y el día era la noche".

No obstante, a pesar de la insistencia de su hermana, María no quería ir al hospital. "Da la sensación que su vida le da igual. Yo pienso para mis adentros que ella ya... se ve como acabada. Que ella se ve como que le queda poco. Entonces, no quiere tirar para el hospital, no quiere morirse en el hospital".

"Tiene su genio todavía, ¿eh? Pero nada. No queda nada de aquella María Jiménez... Hasta que ella quiera. Ella no tiene ganas de vivir. Eso es lo que le está pasando", revelaba Isabel.

laSexta estrenó este documental sobre Jiménez el pasado domingo 10 de septiembre, apenas unos días después de su fallecimiento. En él, la cantante recorre su vida, personal y profesional, y habla como nunca lo había hecho hasta ahora, desvelando cuestiones jamás contadas.

Ante la cámara, María Jiménez desgrana sin tapujos sus hitos biográficos, incluso aquellos más dolorosos, como la pérdida de su hija Rocío o los malos tratos de su exmarido, el actor Pepe Sancho. Tampoco omite su cáncer de pulmón. De hecho, la grabación del documental, prolongada durante un año, permite observar los cambios producidos en las diferentes etapas de su enfermedad.

Con un montaje y un timing cinematográfico, y a través de una fotografía espectacular, María Jiménez: mi mundo es otro ofrece una visión mucho más potente de la cantante que aquella que habíamos conocido en las últimas décadas.

