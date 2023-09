9 genialidades que María Jiménez ha hecho o dicho por televisión a lo largo de su amplia carrera

El mundo de la cultura Española vuelve a estar de luto. Y es que, tras el fallecimiento de María Teresa Campos, este jueves nos hemos levantado con la noticia del fallecimiento a los 73 años de la cantante María Jiménez. "Con profunda tristeza y dolor en nuestros corazones, despedimos hoy a María Jiménez, mujer amada y respetada por su compromiso inquebrantable con su familia, amigos, y admiradores. Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que luchó contra todas las adversidades más allá de lo imaginable", ha informado su hijo Alejandro Jiménez en un comunicado.

María Jiménez nos ha ofrecido en sus 73 años un gran legado musical, con 20 álbumes publicados y todo tipo de colaboraciones. Además, de forma paralela, se convirtió en un auténtico personaje televisivo, pues en la pequeña pantalla la hemos visto hacer de todo. Ha sido actriz (tuvo papeles en Todos los hombres sois iguales u Hostal Royal Manzanares), presentadora, entrevistadora, entrevistada, y hasta concursante de realities.

Así, vamos a repasar 9 hitos de la carrera de María Jiménez relacionados con su paso por la pequeña pantalla.

La versión más sexy de la música española

María Jiménez ha sido una gran cantante de este país, y revolucionó la canción española llevándola a un lado más sensual. Ella acompañaba sus cantos con bailes en los que se movía con mucha delicadeza y cierto erotismo.

En ese sentido, podemos recordar además de temas como 'Se acabó' la canción 'Háblame en la cama', muy adelantado a su tiempo. En él, María le pedía a su pareja que le pide a su pareja, de forma sutil, que le diga guarradas (“suelta tus palabras, libre”) cuando estén juntos. Así, decía frases como “dime que tú te creces cuando estás conmigo”. Una metáfora que no necesita explicación.

En una entrevista en Sábado Deluxe María reconocía poseer un sex-appeal ibérico que le hacía volver locos “a hombres y mujeres”.

“Mi coño no canta aquí”

María Jiménez tiene mucha facilidad para decir palabras malsonantes, y sin duda, “coño” es una de sus favoritas. Más de una vez ha dicho que ella “canta con el coño”. En su última visita a El Hormiguero presentó un disco de doce canciones que le han salido a la artista “de las entrañas y del alma, no del coño”.

Cuando habló con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, explicó que cuando Juan de Borbón le pidió que cantase para él ella respondió “yo solo canto cuando me da la gana... y mi coño no canta aquí”.

Su pelea con Ana Rosa Quintana

María Jiménez ha dejado varios vídeos o fotografías que se vuelven virales cada cierto tiempo. Por ejemplo, su famosa imagen bailando en el Rocío, arrastrándose por el suelo. El otro es su pelea con Ana Rosa Quintana.

En aquella época la reina de las mañanas presentaba Sabor a ti, en Antena 3. Un día María Jiménez entró por teléfono para cantarle las cuarenta a la comunicadora porque no le gustaba cómo la estaban tratando. “Estáis pagando a todos estos personajes hablando mal de mí. Estoy hasta el mismísimo coño. ¿Te digo a quién se la chupaste tú para llegar donde estás?” le preguntó a Ana Rosa.

El día que llamó “putañero” a Bigote Arrocet

La vez que María Jiménez se enfrentó a Ana Rosa estaba enfadada: en el programa no estaban dejándola bien. Sin embargo, otras veces ha hablado de la vida íntima de los demás de forma gratuita, y también un tanto desafortunada.

Así, por ejemplo, en Sábado Deluxe le preguntaron su opinión sobre la ruptura entre la recientemente fallecida María Teresa Campos y Bigote Arrocet. “Es un putañero porque siempre tiene un montón de mujeres a su alrededor” aseguró ella sobre el humorista. “Iba con otras estando casado”, añadía.

Aquella misma noche también atacó a la Campos por haber grabado un disco junto a Edmundo. “Grabar un disco y que haya cuatro personas en El Corte Inglés para firmar, ¿a quién se le ha ido la pelota?”, se preguntaba.

Precursora de la Pantoja en ‘Supervivientes’

Isabel Pantoja, en 2019, no fue la primera folclórica que acudió como fichaje estrella a un reality extremo. Y es que recordemos que María Jiménez participó en Aventura en África, la versión de Supervivientes de Antena 3.

Fue compañera de otros cantantes como Pedro Marín o Rebeca, de los grandes hermanos Ismael Beiro, Fayna Bethencourt y Sabrina Mahi o de Paola Santoni, Marc Ostarcevic, Asdrúbal Ametller, Guillermo Furiase y Pocholo Martínez-Bordiú.

María se convirtió en la cuarta expulsada del programa, tras quince días de competición, y aunque admitía que quería quedarse en el programa, cuando se realizó una repesca ella decidió no participar: estaba muy bien en España.

Su paso por ‘Sálvame’

Como personaje del corazón, María Jiménez ha pasado por todo tipo de platós. Salsa rosa, Dónde estás corazón, Sábado Deluxe.

Sin embargo, no olvidemos que en enero de 2012 fue una fugaz colaboradora de Sálvame. Su incorporación fue anunciada a bombo y platillo. “María, ¿Tú sabes dónde te metes?” le preguntaban sus compañeros al llegar al plató. Sin embargo, algo no terminó de cuajar en aquel trabajo, pues dejó de colaborar sin hacer ningún ruido.

Una versión femenina de Jesús Quintero

María Jiménez se ha sentado muchas veces en un plató como invitada. Sin embargo, también hubo un tiempo en el que ella era la presentadora que recibía a todo tipo de celebridades para charlar ante las cámaras.

Hablamos de un proyecto llamado Bienaventurados que se estrenó en 2006 en Canal Sur, y que venía a ser una réplica desenfadada del programa de entrevistas que hacía Jesús Quintero en la misma cadena. María incluso realizaba monólogos ante la cámara en los que reflexionaba sobre la actualidad.

Pidió cobrar por ir a ‘El Hormiguero’

Antes hablábamos de la visita que María Jiménez hizo en otoño de 2020 a El Hormiguero. La charla no fue del todo fresca, ya que había múltiples silencios, y María pasaba de un tema a otro como quería.

En un momento dado le dio a Pablo Motos algunos artículos de merchandising, como camisetas de ella. “Ahora las estamos haciendo nosotros, ya que no cobro en los programas, tendré que ganar dinero con el merchandising mío, ¿no?” preguntó María.

Entonces Motos aprovechó para contar algo que había pasado antes de entrar al plató. “He ido a saludarla y me ha dicho que esta era la primera visita, pero a la segunda ya cobro. Pero es que llevamos 15 años sin pagarle a nadie, sería la primera vez” dijo el presentador. “Pues ya es hora…” respondió la artista.

El zasca que le soltó a Bertín por repetir su programa

En 2019, María Jiménez participó, como ya se ha dicho, en Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Bertín Osborne. Después tuvo que ser operada de cáncer de colon y estuvo muy grave.

En 2020, ya recuperada, María volvió al programa de Bertín, y entre otros temas, aprovechó para soltarle un importante zasca. “Anunciaban todas las televisiones que me quedaban los últimos minutos de mi vida. ¡Y aprovechasteis y pusisteis el programa, mamones!”, dijo de forma crítica.

Bertín no sabía dónde meterse ante tal dardo. “¿Cómo que no? Anda que no, para subir audiencia”, insistió la artista. Bertín dijo entonces que la reposición estaba prevista. “No estaba previsto, no, no, no”, insistió la cantante, señalando con el dedo a Osborne.

