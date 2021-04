Isa Pantoja: "Aunque mi madre y yo pensamos diferente, me gustaría ir con ella a 'Supervivientes'"

Prácticamente desde que tiene uso de razón, María Isabel Pantoja Martín, más comúnmente conocida como Isa Pantoja, ha

crecido entre flashes y cámaras, lo que la ha convertido en una de las figuras del corazón más famosas.

De ahí que, desde que cumpliera la mayoría de edad, la televisión se haya fijado en ella para atrapar a la audiencia. Y ella, consciente del poder de la pequeña pantalla, no ha dudado en participar hasta en tres realities: GH VIP, Supervivientes y La casa fuerte.

"Participar en un reality es una oportunidad increíble para cualquier persona y es una cosa que viene bien, tanto mediáticamente como de imagen y económicamente", se sincera con BLUPER con motivo del estreno de Supervivientes 2021, el programa por el que siente realmente debilidad y que supuso la primera oportunidad de darse a conocer públicamente.

¿Por qué decides participar en 'Supervivientes 2015'?

Desde que mi hermano concursara varios años antes y, después mi prima, es una experiencia que siempre me ha gustado mucho. Me gustaba mucho la aventura, quería ir. Me gusta conocer a otras personas y, además, me vino muy bien porque era una época complicada, tanto como a nivel familiar como personal. Decidí embarcarme en esa aventura para despejarme un poco de todo. Y, de verdad, fue lo mejor que pude hacer.

¿Como te preparaste para el reality en su día?

No me preparé nada. De hecho, yo soy una persona que tengo la ventaja de que como poco y pensaba que no me iba a afectar tanto como a otras personas. Es verdad que eso me hizo no tener tanta hambre durante el día y fue una cosa que jugó a mi favor.

Tu hermano Kiko Rivera participó cuatro años antes que tú. ¿Te aconsejó o advirtió de algo?

Me dijo que estaba loca y que no se me ocurriese ir por ninguno de los motivos, porque él lo recuerda como una experiencia… Al fin y al cabo, es que te lleva a los límites. También hay que tener en cuenta que a él se le complicó con el tema de la gota. Pero tiene una buena experiencia en cuanto a lo que es la aventura. Me dijo que intentara apoyarme con la gente que sabía pescar y que hace cosas, sobretodo para no tener la mente pensando en cosas del exterior y porque se pasaba mucha hambre.

El programa me encanta y, siempre que hay una oportunidad, me ofrezco voluntaria para cualquier visita, sorpresa o todo ese tipo de cosas.

¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de tu concurso?

El mejor recuerdo fue la primera prueba de líder. Yo iba diciendo que mentalmente soy fuerte, pero físicamente nada. Entonces, la primera prueba la gané y y me hizo muchísima ilusión. Parece una tontería, pero es verdad que allí cualquier cosa que a lo mejor te parezca una tontería, lo aprecias muchísimo más y saber que eres capaz de de sobreponerte a todas las circunstancias, es muy importante.

¿Y el peor?

El peor recuerdo fue cuando te quedabas, por ejemplo, sin comida o sin alimentos. También cuando se marcha una persona que quieres o aprecias. Yo tenía una amiga que era Suhaila y, cuando se fue, lo pasé muy mal. También el estar pensando constantemente en qué estará pasando y sobre todo, tener presente a mi madre.

¿Qué tiene el programa para que siempre vuelvas?

El programa me encanta y, siempre que hay una oportunidad, yo me ofrezco voluntaria para cualquier visita, sorpresa y todo ese tipo de cosas. Sobre todo porque sé que allí, cuando estás concursando, estás alejado del mundo. Entonces, necesitas también alguien de tu familia o alguien conocido que te dé ese impulso para seguir y fuerzas. Siempre me presto voluntaria porque me gusta ayudar a las personas que están allí, que quiero y aprecio mucho. Siempre intento darle esa fuerza que se necesita para seguir adelante.

¿Repetirías por tanto la experiencia como concursante?

Yo repetiría la experiencia ahora mismo, en este momento (risas). Siempre he dicho que me encanta. Es una cosa que creo que lo viví bien, o sea, disfruté, pero creo que la primera experiencia que todos tenemos, como sufrimos, pues se nos quedan las ganas de querer más. Me parece algo increíble. Puedes irte de viaje a muchos sitios e irte por ahí de turismo o a investigar, pero no es lo mismo porque es la esencia del programa lo que hace que sea diferente.

A mi hermano le hubiera venido bien volver a 'Supervivientes' para distraerse y dejar de lado todos estos pleitos

Tu madre Isabel Pantoja hizo historia al participar en 'Supervivientes 2019'. ¿Tu te lo esperabas?

Yo me lo esperaba porque ella es muy tremenda, pero no me lo imaginaba. Es verdad que ella siempre ha querido ir y es una cosa que le ha gustado mucho. Ella, por ejemplo, decía que pescaba muy bien, que le gustaba la aventura y es una cosa que también le venía bien a nivel mental, para quitarse del medio en general. Sí que la veía participando, pero nunca pensé que iba a dar el paso. Cuando la vi, dije que iba a ser una revolución total porque es bueno verla en otras circunstancias que no sean a las que estamos acostumbrados.

Mucho se ha rumoreado este año acerca de una posible participación de tu hermano en 'Supervivientes 2021'. ¿Le hubieras animado?

A mi hermano le hubiera animado totalmente a repetir la experiencia porque la primera vez que él fue, no lo pudo disfrutar al cien por cien. Además creo que ahora le vendría muy bien, tanto por él mismo como por dejar de lado todos estos pleitos que ha tenido familiarmente. Creo que le vendría bien para distraerse y también valorar las cosas. Y no hablo de mi madre en sí, sino de todo lo que tiene. Creo que las personas que le rodean actualmente, y me incluyo yo también, queremos lo mejor para él.

¿Por qué deben participar los famosos cada año en 'Supervivientes'?

Uno, por la experiencia. Y dos, porque te das cuenta de que eres mucho más fuerte de lo que realmente piensas que eres. Y siempre que tú digas que no puedes más, en realidad siempre puedes un poquito más. Y tres, porque con el tema del COVID, con todos los problemas que muchos hemos sufrido, con todas las pérdidas familiares que muchas personas han sufrido, también viene bien quitarse de en medio de todo lo que es esta realidad, aunque solamente sean tres meses. Supervivientes te sirve para valorar a las personas que tienes a tu alrededor y sobretodo para pensar diferente, para abrir la mente y para darte cuenta de que vales mucho como persona en todos los aspectos y que realmente pueden sobrellevar cualquier tipo de circunstancias.

Este año participa el novio de tu prima Anabel, Omar Sánchez. ¿Le darías algún consejo?

Omar es un chico súper simpático y muy extrovertido y nunca se ha pronunciado en cuanto a temas familiares porque él no pertenece a este mundo de la televisión. Sin embargo, ahora que se va a embarcar en esa nueva aventura, tiene que estar preparado para que le saquen cualquier tipo de historia y, ya no sólo que los presentadores le pregunten, sino que sus propios compañeros tienen muchas horas muertas y le preguntarán.

Tú puedes ir a Supervivientes pensando: "No voy a decir nada, no voy a contar nada pase lo que pase". Sin embargo, como hay mucho tiempo muerto, te aburres y al final terminas contando. Así que yo lo que le recomendaría es que fuese prudente, porque al fin y al cabo cualquier cosa que se diga, lo van a coger con pinzas y lo van a utilizar tanto a favor como en contra. Así que prudencia y ya está.

Con todo el lío que hay con Rocío Carrasco, estaría bien verla en 'Supervivientes'

¿Que personaje público que no hayamos visto aún en 'Supervivientes' te gustaría ver allí?

Ahora, con todo el lío que hay de Rocío Carrasco, pues sí que estaría bien verla a ella. Empatizo mucho con Rocío Carrasco, como ella ha vivido toda la situación y tal. Pero sí que en cuanto a madre e hija, me posiciono más con la hija ya que he visto cómo la hija pide saber algo de su madre… Así que con todo el revuelo que hay ahora, pues sí que me gustaría ver a Rocío Carrasco en la isla.

¿Tienes algún favorito este año en 'Supervivientes'?

Me gusta Omar. Pero no lo conozco abiertamente y tengo ganas de verlo. Y luego, por el contenido que he visto en otros programas, me gustan dos personas. Por una parte, Tom Brusse porque es divertido, es extrovertido y creo que con este juego de Melyssa, puede también haber ahí algo. Y luego me gusta Alexia Rivas porque la veo una chica de armas tomar. Creo que hay unos juicios mediáticos que son paralelos y la gente se piensa puede juzgar. Me parece que ella tiene todavía muchas cosas por descubrir, porque además su versión no la hemos escuchado y la veo con muchas ganas y mucha fuerza. Puede dar momentos interesantes.

¿A quién elegirías como pareja en un hipotético 'Supervivientes DÚO'? ¿Por qué?

Yo querría ir con mi pareja, por supuesto, porque a nivel de mi estabilidad emocional, es la persona con la que convivo. Pero si tuviera que elegir a alguien para que haga un poco de contrapeso y, si fuera de mi familia, elegiría a mi madre. Porque aunque ella y yo pensamos muy diferente a todo, sí que con el tiempo nos hemos logrado entender. Creo que sí haríamos un buen equipo.

Además de 'Supervivientes', también participaste en 'GH VIP 6' y en 'La Casa Fuerte 2'. ¿Con qué reality te quedas y por qué?

Me quedo con Supervivientes, por supuestísimo. En ese concurso, fui yo. Era muy inocente en ese entonces, porque me veo y todavía pienso y digo: "Es increíble como con todos los problemas que tenía, aún así fui y aún así logré dejarlos atrás, que es lo más importante realmente". Ese programa me ha dado una cosa que creo que no me han dado los otros programas: liberarme y directamente pensar en lo que es la isla, pero también porque el sitio te hace centrarte en lo que estás viviendo, nada más.

¿Qué reality, de los tres en los que has participado, te ha resultado más difícil?

El reality que peor he llevado y que más difícil me ha resultado es el de La Casa Fuerte porque, estar con tu pareja es como que dependes mucho de esa persona. Si está mal, también te afecta a ti y si tú estás mal, le afecta a ella. Los conflictos también son importantes porque a lo mejor tú no le das importancia, pero cómo se ve fuera, sí. Yo estoy acostumbrada a vivir mi relación de una manera que yo la acepto y a mí me gusta y no estoy acostumbrada a que la gente se meta y haga afirmaciones que son graves. Eso no es a lo que yo estoy acostumbrada.

Eso me chocó mucho y, sobretodo, convivir con gente que lo que quiere es sacarte de quicio, porque realmente allí no hay otra ocupación. No es como Supervivientes que puedes pescar. Luego también fue difícil porque como estaba pasando una situación familiar de un conflicto entre mi madre y mi hermano, que me pusieran las imágenes todas las semanas, me hacía la convivencia y el programa mucho más difícil.

No tengo ganas de participar en ningún reality más. Quiero estar tranquila, quiero terminar la carrera.

¿Tienes alguna espina clavada de algún reality?

Tengo una espina clavada en Gran Hermano VIP porque no estuve el tiempo que me hubiera gustado. Encima, también creo que se entendió mal. Es muy complicado. La televisió es lo que se proyecta, no es lo que uno vive. Entonces, depende de cómo lo cuentes y jugó mucho en mi contra el haber tenido una historia en la que una de esas partes tiene don de palabra. Era complicado. Me quedé con la espina de no haber vivido más tiempo esa experiencia. Pero bueno, el tiempo que estuve me sirvió para mucho (risas).

¿Te quedan ganas de participar en un cuarto reality?

Ahora mismo no tengo ganas de participar en ningún reality más. Quiero estar tranquila, quiero terminar la carrera, quiero seguir en El programa de Ana Rosa y en cualquier programa colaborando. No tengo problema con los realities, pero ahora mismo no quiero. Tampoco lo descarto porque es una oportunidad increíble para cualquier persona y es una cosa que viene bien, tanto mediáticamente como de imagen, como económicamente.

¿Qué queda por conocer de Isa Pantoja?

¿De mí? Ya no queda nada (risas). No lo sé. La verdad es que con los años es verdad que voy cambiando mucho. Un día piensas una cosa y otro día piensas otra. Aunque creo que eso era antes, más en la adolescencia, cuando todos tenemos nuestra parte rebelde.

Y ahora, cuando voy creciendo con los años, hay muchas cosas que las veo diferentes. Así que creo que esto va a evolucionar, que dentro de unos años no sé qué pensaré ni que haré. Por eso, que como evoluciono muy rápido, pues seguro que hay cosas sorprendentes. Dame tiempo porque ahora estoy estable (risas).

¿Te planteas sacar un segundo single?

Ahora mismo no me apetece sacar una nueva canción, estoy en otras cosas. A nivel de llamar un poco la atención, pues igual, pero no me aporta nada nuevo a mi vida. Así que, por ahora, no. Es una cosa que en realidad, por suerte o por desgracia, puedo hacerla en cualquier momento.

Ahora mismo no me apetece sacar una nueva canción, estoy en otras cosas

¿Qué balance haces de tu participación como colaboradora en 'El programa de Ana Rosa'?

A mí me encanta aprender de todos ellos porque es súper interesante ver cómo se expresan, cómo explican las cosas y cómo llegan hacía la audiencia, que es muy importante y transmiten su opinión. Creo que es importante el puesto que me han dado, en el sentido de que lo valoro mucho, porque no todo el mundo lo puede hacer. Yo no soy periodista y estoy rodeada de personas que están preparadas y que entienden de lo que hablan y que son conscientes. Me parece una oportunidad increíble para mí. Lo estoy aprovechando a tope y ojalá siga allí y próximamente, cuando termine la carrera, quién sabe si podré abrirme en otros aspectos, no solamente en el tema de actualidad.

Hace poco, se oficializó el regreso a la vida pública de tu madre, como mentora en Top Stars. ¿Que te parece?

A mí me parece genial que mi madre regrese a la televisión y más haciendo lo que a ella le gusta, algo relacionado con su trabajo. Por las circunstancias que hay ahora mismo, no ha podido explotar ese lado suyo de artista que es realmente a lo que se dedica y a lo que se ha dedicado su vida. Así que creo que le va a venir muy bien por reaparecer de esa manera y sobre todo por las circunstancias que han ocurrido hace muy poco y que realmente siguen pasando. Le viene muy bien que se despeje de eso, que haga algo que le guste.

¿Te imaginarías un reality exclusivo sobre los Pantoja como el de las Campos?

No me lo imagino porque mi madre no querría. Sería muy interesante, pero ahora cómo están las cosas, no creo que haya mucho que hacer. Siempre hay cosas nuevas para conocer de los Pantoja. Fíjate que yo estoy aquí desde hace 25 años, imagínate ellos que llevan más… (risas).