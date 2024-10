Ni Nacho Abad ni Ramón Espinar: este es el colaborador más guapo de 'En boca de todos', según la ciencia

Las mañanas de Cuatro tienen nombre y apellidos. En boca de todos es el programa que acerca a los espectadores toda la información sobre política y actualidad de nuestro país. Nacho Abad es el presentador del formato, desde diciembre de 2023, después de tomar el relevo de Diego Losada, que dejó el programa para asumir nuevos proyectos.

En la mañana de este miércoles, los diferentes colaboradores de En boca de todos comentaron una noticia que había saltado a los medios en los últimos días. Un joven había compartido en redes las preguntas y respuestas de un curso sobre igualdad de género.

En este caso, Sonia Ferrer no dudó en criticar duramente el curso. Entre las respuestas más controvertidas del curso, podemos encontrar: "Con el jersey tan ajustado que lleva es normal que se fijara en los pechos" o "¿A quién afecta el sexismo?: ¿a mujeres niñas? ¿a feministas o a chicas con minifalda?

"Me da muchísima vergüenza, creo que no deberíamos de reírnos de esta absoluta mierda y habría que sancionar a la empresa. La única sensación que me da es que se están cachondeando de un problema muy serio", afirmaba Ferrer en directo.

"Propongo que cosifiquemos a los hombres", anunciaba el presentador del programa a la audiencia. "Se ha inventando una fórmula matemática que revela quienes son los 10 hombres famosos más guapos del mundo", explicaba. "Sé que no estoy en el ranking", confesaba Nacho Abad.

"Espérate, Nacho. La sección acaba de empezar", apuntaba Fede Arias, en el otro lado del plató. El colaborador explicaba que la lista la ha realizado un cirujano de Reino Unido, aplicando la fórmula matemática que mide la simetría y la perfección en el rostro. "Esta fórmula se llama: proporción aúrea. Y tiene más años que un bosque", revelaba Arias.

"Toma referencia varios puntos de la cara, de los ojos, la frente, los labios y la nariz y ver cuanto mide todo", argumentaba. Además, se proyectaba imágenes de David Beckam, Hugh Jackman y Ryan Gosling y preguntó a los espectadores: "¿Te parecen guapos? Pues no lo son. Ninguno está en la lista".

En el ranking aparecen de menor. a mayor, personajes como Shah Rukh Khan, Idris Elba, Charles Melton, Nicolás Hoult, George Clooney, Jack Lowden, Robert Pattinson, Paul Mescal y Lucien Laviscount. El más guapo es el actor británico Aaron Taylor-Johnson, que encarna a Quicksilver en Vengadores: La era de Ultrón.

"Ahora llegó lo bueno", sorprendía Fede Arias a los colaboradores del plató. "Durante la mañana me he hecho un experto de esta formulita. Vamos a desvelar cómo de guapos con los colaboradores de En boca de todos", explicaba.

"Si la sección tiene éxito y audiencia, mañana chicas lo hacemos con vosotras", adelantaba también el colaborador. Arias quiso dar ejemplo y fue el primer en ser evaluado por esta fórmula matemática. 5.49 sobre 10 fue su calificación. "Más que guapo, soy simpático", bromeaba.

Posteriormente, llegó el turno de Carlos Cuesta. Su puntación, un 8.15. ", ¡Vamos!,", celebrara el periodista. Nacho Abad no iba a escaparse de este juego y también pasó por el veredicto de la fórmula aúrea. "Yo sé que voy a salir mal", se adelantaba.

Según la ciencia, el más guapo de nuestros colaboradores es @AntonioRNaranjo con casi un 10 de nota.



🔴 #EnBocaDeTodos23O en @cuatro con @Nacho_Abad pic.twitter.com/7Sa3SU4OeX — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) October 23, 2024

El presentador de En boca de todos obtuvo un 5.31. "Raspado", comentaba Abad. La próxima víctima sería Ramón Espinar que obtendría un 7.75: "Que haya salido Carlos Cuesta más guapo que yo, demuestra que los medios de este país están manipulados"

Para el final venía lo mejor. Faltaba un colaborador por pasar por este exigente examen. Ese era Antonio Naranjo que conseguía un 9.28 de calificación. "Era previsible", afirmaba. "Esto es un tangazo", bromeba Abad al respecto.