Kiko Hernández desvela en el nuevo ‘Sálvame’ que Nacho Abad tiene un acosador: “Me llamó superasustado”

El culebrón de Maite Galdeano, Sofía Suescun y Kiko Jiménez ha vuelto a centrar una parte de la entrega de Ni que fuéramos Shhh. Y, en ese sentido, Kiko Hernández ha hablado sobre la orden de alejamiento que habrían puesto sobre Maite, algo que para él no es demasiado difícil de entender, pues en el pasado tuvo que pedir medidas similares.

“Hay muchas mujeres y hay muchos hombres también que ponen una orden de alejamiento”, comenzaba a decir Kiko Hernández. “Yo puse una orden de alejamiento a un acosador, y que está acosando ahora a un presentador de Mediaset”, desvelaba el colaborador.

En principio se calló la identidad de este comunicador, quien habría llamado a Kiko hace unos días “y me dijo que estaba superasustado, y me dijo: Kiko cómo lo has resuelto”.

Con esta introducción, el que fuese concursante de Gran Hermano preguntó a sus compañeros: “¿Os acordáis el loco que venía con el cuchillo, que fue a la presentación de tu libro? Bueno, pues un tarado, que colgaba cosas brutales”, recordaba. Dado que de todos los presentes la única persona que ha publicado un libro es Belén Esteban, puede que estuviese hablando del año 2013.

“Espero que no le moleste, ¿eh? Pues ahora está todo el día, todo el día, detrás de Nacho Abad. Todo el día, diciéndole burradas, pero auténticas burradas, de que si menores, si les hace tal”. Así, Kiko le dijo al que fuese su compañero de Mediaset que el juicio “lo tiene perdido”, pues él fue a juicio y condenaron la otra parte a pagar 600 euros. Sin embargo, el juez dijo que “por salir en televisión, igual que nosotros opinamos, ellos tienen el derecho a opinar su opinión”. Para Kiko, por el contrario, esa persona no hablaría precisamente de opiniones, sino de “informaciones, son brutalidades”.

“Hasta que no controlen las redes sociales, pues el pobre Nacho se lo tiene que comer ahora. Y claro, me dice: es que tengo hijos, es que lo están viendo”, finalizaba Hernández, antes de que el programa retomase las conversaciones sobre el clan Galdeano.

El acosador de Marta Riesco

Solo un día antes, Marta Riesco denunció en el mismo plató de Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame de TEN, que sufre acoso telefónico. En un momento dado, su teléfono recibió una llamada desde número oculto, y explicó que es algo que le sucede desde que empezó a trabajar en el programa.

“Tengo acosadores. Siempre que estoy en Ni que fuéramos, siempre, siempre, desde el primer día, me llama un número oculto cada día. Lo cojo y no me contesta, no hay ruido, y es como el ruido del plató”, relató la reportera. Según sus sospechas, detrás de esas llamadas estaría “el pájaro”, forma en la que se refiere a su expareja Antonio David Flores.