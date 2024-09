'El piano', el "antitalent show" que llega a laSexta con Pablo López y Mika: "Tiene mucha verdad"

Hace tiempo que laSexta, una cadena que tiene la actualidad como emblema, optó por apostar por el entretenimiento dando cabida en su parrilla a concursos como Generación Top o ¿Quién quiere ser millonario?, pero también por ser la ventana en abierto de series de atresplayer.

En ese sentido, la baza del canal de Atresmedia para otoño se llama El Piano. El grupo ha presentado este miércoles en el FesTVal de Vitoria este programa con el que vuelve a aliarse con Fremantle, la productora de Mask Singer, y al que han definido como el "anti-talent show", en palabras de Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento del grupo.

"Los participantes no buscan un premio, sino expresarse y contar historias a través del piano", ha justificado la directiva, agregando que el programa, que llegará próximamente a laSexta, aúna "calidad, innovación y talento".

"Es una apuesta valiente, arriesgada y bonita", ha asegurado Mario Briongos, CEO de Fremantle España. Convertido en un fenómeno viral en su emisión en el Reino Unido, los encargados de buscar en España a los mejores pianistas amateur son Pablo López y Mika, mientras que Ruth Lorenzo ejerce de hilo conductor de las historias de los participantes, quienes, por cierto, no saben que están siendo observados por los músicos desde una sala.

"He vivido una montaña rusa de emociones, desde la risa que no me podía contener hasta la lágrima. Tiene mucha verdad y eso es algo muy refrescante para la televisión de hoy. Llega al corazón", ha señalado la presentadora.

El piano cuenta con seis entregas autoconclusivas. Es decir, cada una tiene un ganador. Eso sí, el último episodio difiere al de la versión original y las otras adaptaciones internaciones, que acaban con un recital en un teatro. "Nosotros hemos hecho una experiencia única".

Así es 'El Piano'

El programa recorre distintos espacios emblemáticos e invita a artistas aficionados a sentarse en pianos públicos, delante de la gente, y sorprender con su talento y sus historias. Lo que ellos no saben es que sus actuaciones están siendo seguidas, en secreto, por dos aclamados pianistas que observan su destreza desde muy cerca, en una habitación oculta.

Al final de cada episodio y de estas audiciones, los participantes son citados en un mismo lugar y allí descubrirán quiénes son los aclamados pianistas profesionales. Tras ver cómo tocan el piano, serán ellos mismos los que les expliquen qué buscan y anunciarán quién es el ganador del episodio. Será un momento de celebración y alegría puesto que, además, podrán tocar el piano juntos.

Además de mostrar su don con las teclas del piano, el programa permitirá conocer mucho mejor a los pianistas aficionados y sus inquietudes. Todos comparten una pasión: el piano.