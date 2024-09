Belén Esteban propone que saquen una muela a Víctor Sandoval en directo en el nuevo ‘Sálvame’

El nuevo Sálvame, Ni que fuéramos Shhh, ha desvelado esta tarde la portada que llevará mañana la revista Semana. Una entrevista exclusiva con Paola Olmedo, la exnuera de Carmen Borrego, y expareja de José María Almoguera. “Hay cosas que nunca voy a perdonar”, reza el titular de la publicación. En la imagen principal aparece Paola, vestida de blanco y con el semblante muy serio.

Aunque no es una persona excesivamente popular, Paola luce con un aspecto distinto al que se le conocía. O así lo daba a entender Kiko Matamoros. “No parece ella. Cuando la he visto he pensado que era Paz Padilla, y en otra foto que ha publicado Semana, o le ha cambiado mucho la cara...”, deslizaba el colaborador. Y ahí, María Patiño arrojó luz de qué cambios hay en su rostro: “La boca se la está arreglando”.

Entre los colaboradores comenzó una risa generalizada, algo que María Patiño no entendía: ella misma reconoció utilizar aparatos correctores de la dentadura. “Yo me he arreglado la boca”, admitía también Kiko Matamoros. “¿Tú no te has arreglado la boca, Kiko? A ti se te caían los dientes en directo”, le decía María entonces a Kiko Hernández, recordando cómo en una emisión de Sálvame llegó a perder una muela, allá por el año 2009.

“Y Belén tiene los dientes también arreglados”, seguía repartiendo María. “Y tú, no te jode”, le respondía su compañera, sin poder aguantarse la risa. Pero entre tanto jaleo, Belén Esteban aprovechó para lanzar una idea al director del programa.

“Escucha. A Víctor le podéis sacar una muela en directo. Que lleva casi un mes...”, proponía la que fuese ganadora de Más que baile. “Que sí, Belén, estamos en ello”, le interrumpía David Valldeperas, que quería dejar que se dejase de hablar de dientes, y se volviera al tema de Paola Olmedo.

“Ajuste de cuentas”

En ese sentido, Kiko Matamoros aseguró que la entrevista a Paola Olmedo es “un ajuste de cuentas”, y que “un objetivo es el padre de su hijo, y otro objetivo clarísimo (sería su exsuegra). Está muy cabreada porque con el tiempo se ha dado cuenta de que José María actuó en convivencia con Carmen Borrego”.

En el momento en el que Belén propuso que saquen la muela a Víctor, él no se encontraba en el plató. Estaba en un coche camino, precisamente, al negocio de Paola Olmedo, tal como hizo meses atrás Chelo García-Cortés. Sin embargo, se lo encontró cerrado, y esto enfadó al periodista, porque no le gusta que le den “con la puerta en las narices. O con la reja en las narices”. “Tiene derecho a no querer hablar con nosotros”, le aclaraba María Patiño, pero él no lo entendía: “¿Por qué? Si no hemos dicho nada malo de ella”, lamentó entonces el futuro concursante del Benidorm Fest.