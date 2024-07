Marta Riesco y Víctor Sandoval, rumbo al Benidorm Fest: así fueron sus intentos pasados de ir a Eurovisión

¿Recuerdan aquello de Soy un tsunami, de Karmele Merchante? Corría el año 2010, y RTVE buscaba candidaturas para el Festival de Eurovisión. Entonces Sálvame decidió convertir a Karmele en la artista Pop Star Queen, y se sacó de la manga tres canciones para que ella las interpretase: La Karmelita, Las mujeres al poder y Soy un Tsunami. El público eligió esta última, y desde La Fábrica de la Tele intentaron que esta canción representase a España en el certamen musical, siguiendo un poco la estela de Rodolfo Chililicuatre y laSexta.

RTVE, sin embargo, descalificó a la periodista, no porque cantase mal (si es que se le podía llamar a eso cantar), sino porque incumplía ciertas normas, igual que dejó fuera de aquella carrera a Chimo Bayo u otros candidatos.

Ahora, desde Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que volverá en septiembre a TEN, pretenden hacer una jugada similar con Víctor Sandoval y con Marta Riesco, como dúo. Así lo desvelaban este martes, que celebró un evento por el fin de su primera temporada, y al que asistió BLUPER.

Así, los dos compañeros van a intentar que RTVE les escoja para ser concursantes del próximo Benidorm Fest, el festival que sirve de preselección para Eurovisión. “El anuncio es que este verano vamos a descansar algunos, y otros van a estar preparándose. Nos vamos a presentar al Benidorm Fest”, desvelaba Óscar Cornejo, fundador de Fabricantes Studio junto a Adrián Madrid.

“Víctor Sandoval ha compuesto, junto a Nacho Canut, una canción que se llama Al borde del abismo y que va a interpretar junto a Marta Riesco”, añadía

Entonces Víctor aprovechó para decir: “Vamos a ganar”, y dio una pincelada de la canción: “Será como el A quién le importa, la letra os la vais a poder aplicar todos”. Hay que destacar que Nacho Canut es el 50% del dúo Fangoria, y que ya sabe lo que es participar en el Benidorm Fest como compositor. Y es que él fue coautor junto a su hermano Mauro y de Juan Sueiro de Here to stay de Sofía Coll en la edición de este 2023.

Marta Riesco con el grupo 'I-legal'.

No tengas miedo

Con esta propuesta, tanto Víctor como Marta retomarán sus carreras musicales, y que en el caso de los dos tienen vinculaciones pasadas con Eurovisión. En el caso de la Riesco, ella formó parte de un grupo llamado I-legal, y participó en la preselección de 2010, la misma de Karmele. Su tema se llamó No tengas miedo, de corte electrónico.

En 2022, en plena cresta de la ola, después de que BLUPER recuperase aquella olvidada canción, Marta la regrabó, y la cantó en riguroso playback en espacios de Telecinco como Ya son las ocho. Incluso, llegaría a decir que Rocío Carrasco contactó con ella para que la cantase en un homenaje a Rocío Jurado, declaraciones que trajeron muchísima cola.

El sueño de Víctor con Eurovisión

Por su parte, Víctor Sandoval lleva soñando con Eurovisión 35 años. Y es que antes de ser una estrella de la televisión, como presentador, colaborador y concursante de realities, Sandoval comenzó en el mundo del espectáculo como cantante, en los años 80.

Y, según su relato, participó en la carrera hacia Eurovisión para el Festival de 1990, cuando se elegían las canciones y artistas de manera interna. En una entrevista en el Deluxe en 2015, tras presentar su divertido Sandovalízate, afirmó que era “una canción eurovisiva, quería ser yo cien por cien”.

Esto permitió a Jorge Javier Vázquez preguntarle por Eurovisión, y si le gustaría ir. “A mí me encantaría. Llevo intentándolo desde el 89”, afirmaba, dando la sensación de que cada año presentaba un nuevo tema que caía ensaco roto. “Yo me presenté con ‘Todo tan vulgar’, hasta Beatriz Cortázar escribió sobre esa canción. Me ganaron las Azúcar Moreno”, dijo entonces, y cantó un trozo de la canción.

Todo tan vulgar fue una canción que publicó en 1990, el año que Azúcar Moreno fue a Eurovisión con Bandido, y que formaba parte de un recopilatorio de muchos artistas llamado Los discos de la perra. Según parece, Víctor Sandoval no estuvo tan cerca de ir a Eurovisión como proyectaba en aquel Deluxe, pues muchas veces se ha recogido cómo RTVE tenía dos cartas sobre la mesa: Azúcar Moreno y otro grupo que ahora ha vuelto a tener mucha vigencia: Locomía. Nada de Víctor Sandoval.

Víctor Sandoval con Fórmula Abierta en el 'Sálvame Mediafest'.

La carrera al Benidorm Fest

“Sí, en TVE tuvieron que elegir entre Locomía y nosotras”, conformaría Toñi Salazar a Vanity Fair en una entrevista en 2015. Y destacó que Manolo Díaz, el Presidente de Sony, fue quien peleó para que Toñi y Encarna Salazar viajasen hasta Zagreb.

Desde entonces, Víctor Sandoval centró su carrera en la televisión y en los medios, aunque nunca dejó la música por completo. En 1993 lanzó el single Frío control, también firmado por Nacho y Mauro Canut. A esto hay que sumar el dúo con la entonces llamada Tamara Hablando por hablar, del disco Superestar, o Sandovalízate y Nachopolízate.

Ahora falta esperar, y ver si Víctor y Marta consiguen entrar en la terna del Benidorm Fest, certamen que en otros años ha dejado fuera a artistas como Nena Daconte, Mercedes Ferrer o Karina, entre otros. La edición de 2025 se celebrarán los próximos 28 y 30 de enero -semifinales- y 1 de febrero -final- de 2025. Rayden, Pablo Cebrián, Tony Ohlsson y Beatriz Luengo decidirán el futuro de Sandoval y Riesco. Y es que ellos son los elegidos para decidir qué canciones llegan a subirse al escenario, y cuáles se quedan en el tintero, a la espera de una nueva oportunidad.