Kiko Hernández destapa a su presunto acosador: "Me pidió que llevara calzoncillos más apretados"

Kiko Hernández ha dado más detalles este miércoles en Sálvame sobre el presunto acoso que le llevó a abandonar Distinto, la obra de teatro que protagonizaba. El colaborador, que aseguró el martes que había tomado la decisión por su salud mental, ha destapado actitudes de una persona vinculada a la obra que se corresponderían con un presunto acoso sexual.

"Hemos hecho 14 fechas y no sé cómo he hecho las 14, en la segunda me tenía que haber ido", ha afirmado, asegurando que poca gente de su entorno, entre ellos Jorge Javier Vázquez y Belén Rodríguez, sabían la historia, además de varios compañeros de la obra. "Me decían todos que me marchara", comenta.

El colaborador asegura que desde el principio vio actitudes extrañas por parte de esta persona cuyo cargo no ha querido desvelar. "En la primera vi cosas pero no me di cuenta, pero a la tercera abandoné la obra. Lo tengo todo por mensajes", asevera.

🔴 Kiko Hernández, tras abandonar el plató de #YoVeoSálvame por la polémica de su obra de teatro: "No se puede abusar de un trabajador. Hay que denunciar."



👏🏻 Bravo, @Kiko_Hernandez pic.twitter.com/o3ID46GOIp — Alex Fernández (@alexfdz24) July 6, 2022

Según relata, cuando decide abandonar la obra por primera vez esa persona le pide perdón y le envía "audios llorando" y pidiendo que vuelva. "Cometo el error de volver porque hay una persona que no va a aparecer nunca más en las funciones, hasta que llego a una localidad y aparece sentado en la última fila del teatro. Cuando me doy cuenta de que está esa persona, se me va todo el texto, me desconcentro y pierdo el norte. Poco a poco, vuelve a aparecer en mi vida y se vuelve a liar", añade Kiko.

El exconcursante de Gran Hermano ha narrado la función en que su familia fue consciente de lo que estaba pasando. Ocurrió en Plasencia, donde su madre y su tío estuvieron entre los asistentes y se percataron de que algo estaba ocurriendo poco antes del comienzo de la obra. "Se lio una muy grande al principio de la obra y hasta la gente del público se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando salgo, llamo a mi madre y a mi tío para decirles que se queden fuera, pero entraron y me preguntaron qué estaba pasando, me cogieron entre ellos y mis compañeros, me llevaron fuera y me separaron de cierta persona, porque si no hubiéramos acabado muy mal y hoy el titular sería otro".

Lo que ocurrió aquel día se venía gestando días atrás. "Hay un momento en la obra en el que yo hago un striptease, me quito la camisa y me dice que si me atrevería a quitarme el pantalón, yo me vengo arriba y me lo quito. Lo hice en dos funciones y llevaba calzoncillos anchos para que no se marcara nada, pero él lo que me decía es que no podía llevar ese calzoncillo, que tenía que ser algo más apretado", ha contado.

"En Plasencia, a un minuto de salir me dice que me cambie el calzoncillo, que el que tengo es muy ancho y que así no salgo al escenario", afirma el colaborador, desvelando así el origen del conflicto que dinamitó definitivamente su presencia en la obra.

Kiko asegura que se ha sentido invadido y ha llegado a tener miedo. Además, no ha sido la única víctima de este presunto acosador. "Ayer se puso en contacto conmigo una persona de Telecinco y me dijo que era tremendo lo que le pasó a él con un grupo de personas que contrataron, las llamadas a altas horas de la noche y las fotografías que se pedían de esas personas a las 3 de la mañana. Fotografías de gente desnuda".

Jorge Javier ha introducido entonces un vídeo en el que el programa habla con uno de los dos productores de la obra. En ese momento, Kiko Hernández ha abandonado el plató, regresando tras emitirse la pieza.

Sobre la última vez que tuvo contacto con esa persona, el colaborador desvela que fue hace solo una semana, cuando actuó en el Sálvame Mediafest: "Me vio cantar y dijo que lo hacía muy bien".

Kiko advierte de que conserva todos los mensajes que probarían lo que ha contado, algo que por desgracia no pueden demostrar otras víctimas. "Hay compañeros que han perdido los datos, mensajes como 'vamos a ensayar la obra en una sauna'".

