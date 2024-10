Belén Esteban se pronuncia por primera vez tras confirmar su entrevista en 'El Hormiguero': "Estoy nerviosa"

El bombazo saltaba durante la mañana de este miércoles. Belén Esteban se convertiría en la próxima invitada de Pablo Motos en 'El hormiguero'. Una noticia que sorprendía a todos y que en las últimas horas ha podido confirmar BLUPER.

Será la primera vez que la 'reina del pueblo' visite el plató de Trancas y Barrancas. Una apuesta total de Motos para intentar relanzar las audiencias de los últimos días, donde se ha visto superado por La Revuelta de David Broncano.

Como era de esperar, Belén Esteban ha comentado este bombazo informativo en pleno directo en Ni que fuéramos Shh, programa que ha tomado el relevo del extinto Sálvame. El también denominado como el nuevo Sálvame, se emite de lunes a viernes en canal Quickie y en canal TEN.

"Hoy no es una tarde cualquiera, es una tarde diferente", empezaba María Patiño, presentadora del formato, en los primeros minutos de la emisión. "Me noto diferente, como si estuviera levitando", añadía la presentadora, mientras se dirigía a Esteban.

Patiño repasaba con su compañera, los diferentes temas que iban a abordar en el programa de corazón y actualidad. "Belén Esteban es protagonista por temas que luego diremos", se adelantaba la periodista. Aun así, el tema principal era la entrega de los Premios Ondas de Televisión, en los cuales el programa optaba a un galardón.

"Estoy feliz, luego lo hablaremos. Ahora es el momento de los Ondas", respondía Esteban, mientras recibía un gesto de cariño de su amiga María Patiño. En ese justo momento, Víctor Sandoval irrumpía en plató con un disfraz de Trancas, una de las hormigas de El Hormiguero.

"Ana Rosa dice que se ríe conmigo. Digo que no voy a ir a El Hormiguero. Pero mi compañera Belén Esteban estará el miércoles de la semana que viene en el Hormiguero", confirmaba la noticia Sandoval en pleno directo. "Será la invitada estrella", añadía el colaborador.

Posteriormente, Patiño explicaba todos los detalles de esta futura entrevista de la colaboradora del nuevo Sálvame: "Ayer mi amiga, cuando salimos del programa, me lo comenta". "A la primera persona que se lo dije", confesaba Esteban.

"Ella con su drama, como ya sabéis", comentaba la presentadora. "Me levanto y Belén Esteban es trendic topic porque está anunciado en todos lados", explicaba Patiño sobre la acogida de la notica por parte de las redes.

"No lo sabía. Te lo juro", admitía Belén. "Estoy nerviosa porque no conozo a Pablo Motos. No conozco el plató y aunque la gente no lo sepa, siempre me pongo nerviosa en una entrevista", confesaba la de Paracuellos en directo.

"¿Qué te gusta más: Trancas o Barrancas?", le pregunta directamente Patiño a su compañera. "Los dos", no se mojaba ella. "¿Pero es más de Trancas?", seguía insistiendo la presentadora. Belén finalmente afirmó que sí. "Yo soy más de Barrancas", contraponía Patiño.

Después, hablaron sobre si conocía a Pablo Motos. "¿Conoces a Motos en persona, en alguna fiesta de las tuyas?", preguntaba Patiño. "Nunca, no le he visto nunca. Estoy muy emocionada. Estoy nerviosa, pero me gusta porque eso es porque van a salir bieb las cosas", explicaba con detalle.

"Voy a ser yo. Lo que salga, que tenga que salir", finalizaba Esteban sobre su futura entrevista en El Hormiguero, espacio donde acudirá unas semanas después de haber visitado la Revuelta, principal competidor de Motos en su franja de emisión.