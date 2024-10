Belén Esteban estalla contra David Valldeperas en ‘Ni que fuéramos Shhh’: “Déjame de gilipolleces”

La resaca de la entrevista de Isa Pantoja en ¡De Viernes! ha provocado que hoy se hablase en Ni que fuéramos Shhh largo y tendido de toda la familia Pantoja. Así, hubo comentarios sobre Kiko Rivera, Isabel, la propia Isa o sobre Anabel Pantoja. Esta última es una vieja conocida del programa, pues en el pasado fue compañera cuando el magacín se emitía en Telecinco con el título de Sálvame. Y, de ella en concreto, María Patiño aseguró que Anabel le ha hecho confidencias sobre su familia que no tienen nada que ver con su discurso público.

Belén Esteban es gran amiga de Anabel Pantoja, y sufre mucho por cada dato que se da sobre su amiga que pudiera dejarla en mal lugar. En el pasado, hasta llegó a levantarse e irse del plató para no tener que escuchar ciertas informaciones sobre Luis Vicente Rico, Pinocho, quien asegura que es hermano por parte de padre de Anabel.

Para picar la ganadora de Más que baile, David Valldeperas, el director del nuevo Sálvame, preguntó: “¿Belén, te está escribiendo Anabel?”. “No, me está escribiendo mi marido”, le corregía la colaboradora. David quiso saber qué le estaba escribiendo, pero ella prefirió no compartirlo. “No te lo voy a decir”, espetó con sequedad. “Que te quiere”, rebajaba el tono Valldeperas. “Totalmente”, confirmó Belén.

María Patiño no compartía la actitud de Belén y su enfado: “No lo entiendo. Porque si yo desvelase algo nuevo diría: he traicionado una confesión, o me estoy inventando una confesión”. “Anabel no es mi amiga, pero es una persona que, por ejemplo, yo he vivido situaciones con ella. Es que no me tengo que justificar”, se frenaba la propia presentadora.

Para volver a echar leña al fuego, David Valldeperas lanzó una nueva pregunta a Belén Esteban: “Belén, imagínate que María (Patiño) y Anabel (Pantoja) están al borde de un precipicio, al borde del abismo. ¿A quién le darías antes la mano?”. La cuestión enfadó todavía más a la antaño conocida como princesa del pueblo. “Déjame de gilipolleces, ¿vale, Valde? A mí no me digas eso”, cortaba Belén.

Para el director del programa de TEN “no es una gilipollez”. “No, Valde. Es como si yo te digo que a quién quieres más a Carlota (Corredera) o a Raúl (Prieto), qué me dices?”, devolvía ella la pregunta. David Valldeperas aseguró tener claro a quién salvaría, pero no quiso decirlo porque “ahora no viene a cuento”.

“Amiga es María y mi amiga es Anabel. Y yo tengo otras amigas que son como mis hermanas, que te puedo decir que son Mariví y Tina, y así es como decir quieres más a papá o a mamá”, zanjaba Belén. Mientras, Kiko Matamoros le sugería que respondiese que salvaría a Anabel Pantoja, porque María Patiño tendría más vivido.