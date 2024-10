María Patiño desvela con qué edad perdió la virginidad en el nuevo ‘Sálvame’: “Era muy mayor”

El pasado viernes, Isa Pantoja dio una entrevista en profundidad en el programa de corazón ¡De Viernes! de Telecinco, en el que narró con todo lujo de detalles por qué está rota, actualmente, la relación con su madre. Unas declaraciones que han sido replicadas en todos los programa de Mediaset, y, también los de otras cadenas.

En ese último grupo podemos incluir Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN y que presenta María Patiño. Chelo García-Cortés, quien fue muy amiga de Isabel Pantoja en el pasado, no estaba presente en el plató, pero entró en videollamada para comentar la entrevista.

De todo lo que contó la concursante de realities, Chelo quiso dejar clara una cosa. Y es que Isa desveló con pelos y señales el lugar en el que perdió “esto que llamamos virginidad. Habló de la casa de su madre y de la casa de su hermano. Que quede claro ya”. Y es que, durante años, se dijo que Chelo dejaba su casa a Isa para verse con su novio y que allí la habría perdido.

La ocasión la pintaban calva para María Patiño: con la virginidad de Isa Pantoja como percha, aprovechó para preguntar a Chelo García-Cortés la edad con la que mantuvo relaciones íntimas por primera vez. La veterana periodista no pudo dar un dato concreto: reconocía que no se acordaba, que tuvo que ser sobre los 17 o 18 años, y que “el 3 de diciembre es mi cumpleaños, hago 73 años”. “No te voy a contar dónde la perdí porque no os importa. Sí me acuerdo”, admitía diverida, reconociendo que le daba pudor.

David Valldeperas le devolvió la moneda a María Patiño: quería saber qué años tenía cuando perdió la virginidad. “Yo era muy mayor”, relataba la presentadora, sin ninguna clase de vergüenza. “No sé, tendría 22, 23 años...”, terminaba diciendo la gallega.

Javier de Hoyos fue el siguiente en pronunciarse sobre su virginidad. Explicó que con 20 años estuvo por primera vez con una persona, una chica. Y que no estuvo con un chico hasta los “23 o 24 años”, lo que él llamó la “virginidad gay”, y que sucedió mientras veía Vis a vis. Esa expresión provocó risa en el plató, llegando a preguntarle al comunicador si “los gays tienen dos virginidades”.

14 años eran los que tenían Pipi Estrada cuando intimó con una mujer por primera vez; detalló que sucedió dentro de un taxi, y que ella tenía 38. Belén Esteban dijo que el primer hombre con el que estuvo fue Jesulín, cuando ella tendría 19 años. Y Kiko Matamoros detalló que dejó de ser virgen el mismo día que cumplió los 16. Lydia Lozano, presente también en Ni que fuéramos Shhh, fue la única que se negó a contestar la pregunta.