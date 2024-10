Kiko Matamoros propone cambiar el nombre a '¡De Viernes!': Isa Pantoja y Ángel Cristo son los culpables

Este jueves se casó Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey y el difunto domador Ángel Cristo. Un evento social que fue muy seguido por los programas de actualidad de las tardes, como Ni que fuéramos Shhh, TardeAR o Y ahora, Sonsoles. La cobertura dejó imágenes muy divertidas, porque Víctor Sandoval acudió a cubrir todo lo que sucedía disfrazado de Rita Hayworth, lo que le permitió ser fácilmente reconocible en todas las conexiones.

Este 18 de noviembre, el nuevo Sálvame, que se emite en TEN, siguió desvelando datos de cómo sucedió la boda y su posterior celebración. Y, esta noche, en Telecinco, el programa ¡De Viernes! contará en primicia con vídeos del enlace. Así lo recordó Kiko Matamoros: “Van a ¡De Viernes!, y van también el próximo viernes, este con las imágenes de la boda”.

“También va Chabelita, o hay unas imágenes hablando de su madre. Por cierto, podían cambiar el programa a ¡De Viernes!, y en vez de ¡De Viernes! es Me cago en mi madre. Porque no hay un día que no vaya un hijo a poner a parir a su madre, porque es acojonante”, decía con humor el colaborador.

Con esa sentencia, Kiko Matamoros destaca cómo Ángel Cristo hijo se ha hecho un personaje imprescindible de este programa de Mediaset. Él fue el primer invitado del formato, en noviembre de 2023, y allí habló sin cortapisas de cómo él habría hecho fotos a Bárbara Rey con el rey emérito, y habló de chantaje. Desde entonces ha regresado en numerosas ocasiones al formato que conduce Santi Acosta y Beatriz Acosta, generalmente, hablando mal de su progenitora.

Además, esta noche se sentará en ¡De Viernes! Isa Pantoja, hija de Isabel Pantoja, y va a desgranar la inexistente relación que tiene en la actualidad con la tonadillera. En un avance, Mediaset ha desvelado que se descubrirán “dolorosos episodios de la relación con su familia”, y, en concreto, se escucha a Isa decir: “Es como si hubiese perdido una madre por segunda vez ¿Qué tan grave he hecho para que ella no quiera saber nada de mí? Me adoptó y como quien abandona... es que ni a un perro”.

Hay que destacar, también, que en ¡De Viernes! se ha podido ver, por ejemplo, a José María Almoguera cargando con dureza contra su madre, Carmen Borrego. Tanto es así que el programa tuvo incluso que pedir perdón de manera anticipada a la hermana de Terelu nada más arrancar la emisión.