'TardeAR' interrumpe en directo el programa con unas impactantes imágenes: "Hablad con los abogados"

Llega el viernes y llega la última emisión de la semana de TardeAR. Como suele ser habitual, durante esta jornada, Ana Rosa Quintana no ejerce sus cotidianas labores al frente de su programa. Así, Frank Blanco lidera todos los viernes los contenidos que ofrece TardeAR.

Actualidad, entretenimiento y crónica social son los tres elementos de la columna vertebral de TardeAR. Sustentados, como es obvio, por su gran elenco de colaboradores. En este caso, los encargados de comentar los temas serían Bibiana Fernández, Alberto Sotillos, Carolina Ferre y Muñoz Escassi.

El inicio del programa tuvo como punto fuerte la boda del pasado jueves de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia, donde uno de las polémicas del evento fue la decisión de la novia de cambiar de peluquera, para un día tan especial para ella.

Pero en un momento de la tertulia, Frank Blanco se vio obligado a detener la conversación. "Perdona, un momento", decía el presentador a sus colaboradores. "Me están diciendo cosas al pinganillo y no me estoy enterando", relataba Blanco mientras se dirigía a hablar con la directora de TardeAR.

"Vosotros no escuchéis", indicaba el presentador a sus tertulianos, cuando se dirigió a hablar con el equipo de dirección. Esmeralda Delgado, subdirectora del programa, acababa de irrumpir en plató con unas imágenes "tan impactantes como para detener el programa", tal y como rezaba uno de los rótulos de TardeAR.

Un fragmento de 'TardeAR'

"¿Pero esto lo podemos emitir", preguntaba Blanco a Delgado. "Es muy fuerte", añadía ella. Tras pedir permiso para introducir en plató a la subdirectora, Frank Blanco quiso compartir el contenido de las imágenes con sus compañeros de la mesa.

"He visto 5 segundos solo", explicaba el presentador de TardeAR. "Son unas imágenes que hemos recibido, ahora mismo, en exclusiva. No sabemos si podemos emitirlas o no. Estamos estudiándolas con los abogados".

Imágenes sorprendentes

Frank Blanco quiso explicar a los espectadores las imágenes que estaban viendo en el móvil de la subdirectora del programa: "Vemos un hombre... Hasta que no sepamos si podemos emitir las imágenes no quiero decir nada más".

"Es una saga española que nos está dando que hablar mucho en la última semana", apuntaba Esmeralda Delgado sobre una pista del personaje en cuestión. "¡Pero tú estás viendo!", empezó a gritar Blanco al seguir viendo las imágenes.

Exclusiva de TardeAR

"Este vídeo lo cambia todo. No se corresponde con algo que hace nada estaba diciendo esta persona", apuntaba seriamente el conductor. Además, Carolina Ferre intervenía al respecto: "Hablad con los abogados, primero".

"Tengo el pinganillo hablando con 30 personas, a la vez", volvía a interrumpir Blanco. "¿Podemos decir el nombre sin enseñar las imágenes?", preguntaba a la dirección del programa. Tras la confirmación positiva, Blanco lanzaba la bomba: "Es José María, el hijo de Carmen Borrego".

Frank Blanco y Esmeralda Delgado

"No está solo en ese vídeo. ¿Pero no decía que estaba solo?", preguntaba Frank Blanco a los presentes en plató. "Las imágenes son un seguimiento de días. Tenemos horas de grabación. Son tres días de grabación", apuntaba Esmeralda Delgado sobre la investigación realizada a Jose María Almoguera.

"Pero es que tres días no aguanta nadie", afirmaba Bibiana Fernández. Sobre las imágenes desvelaron que siguen llevándose a cabo, es decir, no era de algo puntual. "Vamos a poner estas imágenes en la sala VIP para que los colaboradores puedan verlas con detalle", finalizaba la subdirectora.