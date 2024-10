Ana Rosa defiende en directo a Muñoz Escassi y lo compara con García Ortiz: "Tú tampoco tienes que dimitir"

TardeAR volvía una tarde más a las tardes de Telecinco. El programa presentado por Ana Rosa Quintana iniciaba sus emisiones un jueves más para abordar los diferentes temas de la actualidad, entretenimiento y crónica social.

Ana Rosa contaba con una mesa VIP de excepción para tratar los primeros temas que iba a poner sobre la mesa. De esta manera, Boris Izaguirre, Manuel Díaz 'El Cordobés', Frank Blanco, Bea Archidona y Álvaro Muñoz Escassi iniciaban comentando la boda de Ángel Cristo Jr. con Ana Herminia. Durante el programa de hoy veríamos una curiosa comparación que la presentadora realizó entre Muñoz Escassi y García Ortiz, fiscal General del Estado.

Más allá del mismo enlace, el problema de esta boda viene provocado porque la novia ha decidido, en el último momento, prescindir del peinado de Lorena Morlote y traer una profesional directamente desde Venezuela. Leticia Requejo era la encargada de dar toda la información desde el lugar del evento nupcial, en Alcalá de Henares.

Más adelante y aprovechando la presencia de Álvaro Muñoz Escassi en plató, Ana Rosa introdujo uno de los temas de actualidad que han salido durante este jueves. "Yo me casé con una venezolana", intervenía Escassi sobre el anterior tema.

"Hoy no te has levantado con buen pie", se dirigía Ana Rosa a Muñoz Escassi. "¿Por qué"?, le respondía el jinete a la presentadora. "No sé si te has enterado o no. Porque el afectado, en estas cosas, es el último que se entera", relataba Ana Rosa.

Revelación de secretos

De esta manera, Ana Rosa explicaba el asunto que salpicaba a Muñoz Escassi. Valeri, una de sus examantes le había denunciado por ser presunto autor de un delito de revelación de secretos. "Parece que te ha denunciado. La demanda ha sido admitida a trámite", apuntaba Ana Rosa. "No es verdad", afirmaba rotundo el colaborador

"Es todo al revés. Yo voy al día 23 voy a ratificar la denuncia que yo le puse", puntualiza la expareja de María José Suárez. "Yo no tengo ninguna denuncia puesta. A mí no me consta", relataba Escassi en directo.

"Puede que ella se haya adelantado a tu denuncia", suponía Ana Rosa. Un cruce de denuncias claramente entre Valeri que le denuncia por revelación de secretos y Escassi que hace lo mismo, pero por extorsión. "Jueves negro para el jinete", anunciaban los rótulos de TardeAR.

"El que puso la denuncia fui yo", explicaba Escassi. "A mí han citado para ratificar mi denuncia. A mis abogados no le consta nada", volvía a indicar el modelo madrileño.

Para finiquitar el tema de las denuncias, Ana Rosa se dispuso a realizar un importante alegato de defensa sobre el empresario sevillano. "Te diré una cosa. Si está a punto de ser imputado el fiscal General del Estado y no dimite. Tú tampoco tienes que dimitir", se dirigía Ana Rosa a Muñoz Escassi.

En ese momento, el plató de TardeAR se fundió en aplausos multitudinarios. "No hace falta, Álvaro", le decía Bea Archidona. "Muchas gracias", agradecía el jinete el apoyo de todos sus compañeros de trabajo. "Muy bien, Ana Rosa", felicitaba también Boris Izaguirre a la presentadora madrileña.