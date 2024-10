Ana Rosa advierte en directo a Bárbara Rey sobre los audios con el emérito: "Cuidado con la revelación de secretos"

"Vamos con el tema del día", anunciaba, este lunes, Ana Rosa durante la emisión de TardeAR. De esta manera, la periodista madrileña exponía a la audiencia la denuncia realizada por el sindicato Manos Limpias a Bárbara Rey por ser presunta autora de un delito de revelación de secretos.

Así, la presentadora de TardeAR hacía referencia a los audios filtrados de Bárbara Rey con el rey emérito, donde afirmó que había cobrado 35 millones de pesetas por chantajear a Juan Carlos I o algunos de los secretos mejor guardados sobre el 23-F. "¿Podrían estos audios crearle un grave problema judicial", pregunta Ana Rosa.

"¿Habría prescrito ya?", se preguntaba la presentadora de TardeAR. "Una cosa es cuando se produjo, pero hacerlo público ahora, también puede originar un delito", explicaba Javier Sardá, al respecto.

Pero, Ana Rosa quiso ir un paso más allá y puso sobre la mesa un interesante debate. "Ya no es solo revelación de secretos. Es que si se ha grabado relaciones íntimas, el delito de prescripción se ha levantado", apuntaba la periodista.

"En general, los delitos de revelación de secretos son complicados", argumentaba Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid y ahora tertuliana de TardeAR. "Perdona, porque hay una normativa nueva sobre la revelación de secretos. Ahí hay un cisco de narices. Entra todo. Cuidado con la revelación de secretos", explicaba Ana Rosa sobre el asunto y lanzaba una advertencia a Bárbara Rey.

Los audios de Bárbara Rey

Por su parte, Bea Archidona hablaba sobre qué secretos se han desvelado en los audios de Bárbara y el emérito. "A mí me parece que todo eso es de ser un bocachancla. Hablar de esos temas con tu amante, novia o querida. Grabar relaciones íntimas, eso es lo grave", indicaba Ana Rosa sobre el rey emérito.

"Fatal ella grabando y fatal él hablando de todo", criticaba Javier Sardá. "No hay por donde cogerlo", apostilla la presentadora de TardeAR. Aun así, Ana Rosa quiso aclarar que "quién iba a aguantar una grabación en la intimidad".

Revelación de secretos

Finalmente, Susana Díaz quiso dar su opinión también. "Siempre hemos escuchado estas cosas. A mí lo que me cabrea es si el dinero era público o no. Que a un golpista como Armada lo elogiara. Ya me pongo el cuerpo malo. Él es rey de España desde que se levanta hasta que se acueste, se acueste con quién se acueste.

Tras el final del debate sobre los audios de Bárbara Rey y el emérito, Ana Rosa Quintana cambió de tercio. Posteriormente, conversaron sobre otra de las noticias del día: la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh.

Más allá de hablar de Bárbara Rey y el rey emérito, desde TardeAR también abordaron la problemática de la búsqueda de vivienda que existe en España. De esta manera, contaron con el testimonio de Mamem, una de las guionistas del programa que había sufrido una odisea para conseguir un piso en Madrid. Programa de variedades total, que demuestra la versatilidad de todo el equipo de TardeAR.