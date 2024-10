Ana Rosa Quintana, rotunda sobre los nuevos audios de Bárbara Rey y Juan Carlos I: "Es impresentable"

Los nuevos audios filtrados que Bárbara Rey le hizo a Juan Carlos I siguen provocando reacción de opiniones. Los últimos están relacionados con la reina Sofía, con el exmonarca señalando que “cumple de maravilla” con su rol de consorte, pero con la que ya no hace vida conyugal “desde que nació Felipe”. Por supuesto, entre las personas que han comentado estas filtraciones ha estado Ana Rosa Quintana.

La periodista asistía este fin de semana a la boda de Constanza Villar-Mir y Daniel Cruz, en Sevilla, acompañada por su marido Juan Muñoz. Muy feliz por poder ser testigo de cómo la pareja sellaba su amor, la comunicadora atendía a la prensa en las inmediaciones de la parroquia y expresaba su opinión acerca de los audios que han salido a la luz sobre el emérito.

La presentadora de TardeAR se ha mostrado muy crítica tanto con el rey emérito como con la vedette. "A mí lo que hagan las personas en su vida privada me da lo mismo, pero no me parece bien que, a una persona, aunque en este caso se ha demostrado que es un poco impresentable, se le grabe sin que se sepa" explicaba la presentadora de televisión sobre Bárbara Rey a Europa Press.

Además, Quintana dejaba claro que "aquí la víctima es la reina Sofía, es un tema muy desagradable porque todos los que” han “vivido la transición y ha sido el Rey tan importante" y añadía: "Ver todo esto me produce tristeza, creo que las víctimas son la Reina Sofía y los hijos porque lo han debido de pasar muy mal".

Una conversación en la que el Emérito habla como nunca de la madre de sus hijos y que nadie esperaba y que ha filtrado Ok diario: "Entre tú y yo, voy a ser egoísta, para mí es comodísimo porque como Reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro".

Bárbara Rey en 'Fiesta'.

Horas después de la filtración de estos audios, fue la propia Bárbara Rey la que ha salido públicamente a pedir perdón por estas palabras. "Todo esto era innecesario, hacen un daño tremendo a la Reina y lo lamento mucho", recogía la periodista Beatriz Cortázar después de hablar con la de Totana.

Aparte de comentar los audios filtrados, Ana Rosa Quintana se mostraba feliz por el enlace matrimonial al que asistía. La comunicadora mostraba su ilusión no sólo por estar en Sevilla sino por la felicidad de los novios: "Una boda siempre es una felicidad, una alegría".