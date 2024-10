Bárbara Rey pide perdón a la reina Sofía tras la filtración de los últimos audios de Juan Carlos I: su mensaje

Juan Carlos I (86 años) se ha convertido en el protagonista indiscutible de las noticias de estas últimas dos semanas. Si primero sorprendía la publicación de sus memorias, después lo hacían las imágenes en las que aparece junto a Bárbara Rey (74) en el año 1994.

Lejos de quedar en estas comprometidas fotografías, cada día se siguen publicando nuevos audios de conversaciones que el Emérito y la vedette mantenían en aquella época. Se trata de audios privados que han visto la luz después de décadas y que vuelven a ponerle en el punto de mira.

Este viernes, 4 de octubre, OK Diario publicaba esta nueva tanda de mensajes de voz que no ha dejado en muy buen lugar al exmonarca y que tienen como protagonista involuntaria a la reina Sofía (86), ajena de toda esta historia. En ellos, Juan Carlos I asegura que la relación con su todavía mujer está rota: "No estamos juntos desde que nació Felipe".

Bárbara Rey y Ángel Cristo Jr. Europa Press

Una conversación en la que el Emérito habla como nunca de la madre de sus hijos y que nadie esperaba: "Entre tú y yo, voy a ser egoísta, para mí es comodísimo porque como Reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro".

Horas después de la filtración de estos audios, ha sido Bárbara Rey la que ha salido públicamente a pedir perdón por estas palabras. "Todo esto era innecesario, hacen un daño tremendo a la Reina y lo lamento mucho", recoge la periodista Beatriz Cortázar después de hablar con la de Totana.

Además, también ha querido explicar cómo se encuentra la vedette en este momento: "No está bien. Le ha dado un disgusto enorme escuchar esta parte, y no por don Juan Carlos sino por la Reina. Le ha hecho especialmente daño y está intentando recomponerse. Se ha quedado muy mal", ha sentenciado.

Don Juan Carlos I en Galicia el 2 de octubre. Gtres

No están siendo días fáciles para Bárbara Rey, que ha visto como una historia pasada vuelve a estar de plena actualidad. Toda esta situación ya ha afectado a su salud. Fue el pasado miércoles, 3 de octubre, cuando sufrió una subida de tensión cuando se encontraba en casa de su hija, Sofía Cristo (41). La pequeña de la familia, preocupada por si esto pudiese ser un infarto, no dudó en llamar al 112.

No solo se trata de una filtración de audios, lo que más le ha afectado es que su hijo, Ángel Cristo Jr. (43) haya sido el que ha comenzado toda esta historia y el que vendió a una revista holandesa las comprometidas fotografías en las que se les puede ver en actitud cariñosa y comiendo paella. Cabe recordar que la relación entre madre e hijo está totalmente rota desde el pasado mes de noviembre, cuando el primogénito de Bárbara se sentó en un plató de televisión para contar su verdad y cómo había sido su infancia. Hasta ese momento, la relación entre ellos era magnífica.

Otra de las afectadas en esta guerra familia es Sofía Cristo, quien siempre se ha posicionado del lado de su madre. Ahora parece que las posturas entre los hermanos están totalmente alejadas. De hecho, en una de sus participaciones en Espejo Público, llegó a asegurar que esperaba que su hermano entrase en la cárcel.