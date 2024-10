Irene Villa y David Serrato vuelven a darse el 'sí, quiero' dos semanas después: 350 invitados y una dedicatoria

Irene Villa (45 años) y David Serrato están viviendo uno de sus mejores años en lo que respecta a lo personal. Fue hace dos semanas cuando la pareja pasaba por el altar para darse el 'sí, quiero' después de tres años de relación.

Esta cita tan especial tuvo lugar el pasado 21 de septiembre en el monasterio de Santa María de la Vid, en Burgos. Estuvieron acompañados de más de 130 invitados, los más cercanos a la pareja, que hicieron que esta fecha fuese tan especial y mágica. Pero para ellos no fue suficiente.

Este viernes, 4 de octubre, la pareja ha vuelto a darse el 'sí quiero' en el Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid, tras regresar de su luna de miel. A esta cita han acudido algunos de los rostros más queridos y reconocidos de España. En total, más de 350 invitados no han querido perderse este evento en el que se ha celebrado de nuevo el amor.

Irene Villa y David Serrato en su segunda boda celebrada el 4 de octubre. Gtres

Irene y David se mostraron muy emocionados y cercanos con los allí presentes. De hecho, el novio no quiso perder la oportunidad de hablar de su relación con la periodista y abrir un poco más su corazón. "Cuando conocí a Irene, conocí a una chica guapísima e interesantísima, pero no sabía que venía con el regalo de una familia detrás. Les amo", decía ante una Irene que no podía evitar la emoción.

"Él nos conoció a toda la familia al completo, mucha gente pudo pensar que era una carga, pero todo lo contrario, mis hijos están encantados con él y a la inversa, con él es todo facilísimo", reconocía ante los micrófonos de Europa Press.

La celebración tuvo lugar en el Mirador de Cuatro Vientos del Real Aeroclub de España, un complejo con varias fincas perfectas para este tipo de citas. Escogieron Las Palmeras, que cuenta con unos amplios jardines de 3.000 metros cuadrados y un precioso entorno.

Irene Villa vestida de novia. Gtres

Para la ocasión, la también escritora lució un look acorde para el lugar, con una opción más festiva y menos sobria diseñada por Silvia Fernández, en quien ya confió para su primer vestido. Es una pieza de corte imperio y falda larga fluida, con bordado con flores en 3D, al que le añadió una chaqueta corta de manga abullonada de tejido voluminoso. Además, le sumó una tiara que colocó justo delante de la coleta.

Esta segunda boda ha conseguido reunir en un mismo espacio a numerosos rostros conocidos como Pedro Piqueras (69), Nieves Herrero (67) y Leire Martínez (45), entre otros. También ha estado caracterizada por el significado solidario de la celebración.

El banquete ha corrido a cargo del chef Chema de Isidro y los alumnos de Gastronomía Solidaria. El evento terminó con una recena y una sesión de DJ para aquellos que quisieron apurar al máximo la jornada.

A pesar de que el ya matrimonio ha pasado las últimas semanas sin separarse, no está entre sus planes mudarse a vivir juntos. "Yo ya no me quiero separar de ti, a ver cómo lo haces", confesaba David a Irene ante los micrófonos, aunque no descartaba que en "un tiempo esos planes puedan cambiar".

Declaración de amor

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Villa (@_irenevilla_)

Horas después de esta celebración, Irene Villa ha reaparecido en redes sociales para dedicar unas palabras de amor a su ya marido. "Me gusta soñar sin ti, pero qué gozo soñar contigo. Me gusta despertar sin ti, pero qué placer despertar contigo. Me gusta arriesgar sin ti, pero qué excitante arriesgar contigo. Me gusta avanzar sin ti, pero qué enriquecedor avanzar contigo. No puedo estar más segura de este 'sí, quiero'. Una vida a tu lado y la eternidad también la quiero contigo".