Los audios inéditos de Bárbara Rey a Juan Carlos: "Acabarás mal. A mí me matarás, pero tú caerás conmigo. No te libras"

Si hace unos días unas comprometedoras fotos de la vedette Bárbara Rey (72 años) y el emérito Juan Carlos (86), tomadas hace décadas y publicadas ahora en una revista holandesa -en las que se veía a la pareja disfrutando de una velada privada en casa de la artista-, dieron la vuelta al mundo, ahora unos audios han zarandeado, aún más, los cimientos de una historia que está más candente que nunca.

En medio de este delicado momento, en el que Bárbara trata de sortear la expectación mediática, y el emérito Juan Carlos, desde Sanxenxo, se habría mostrado "molesto y disgustado" por que aquel material gráfico haya visto la luz, varios medios se han hecho eco de unas grabaciones inéditas, correspondientes al año 1997, en las que Bárbara se dirige, iracunda, al entonces rey de España.

En esas escuchas, la artista, enfadada, asustada y al límite, estalla contra el padre de Felipe VI (56). Para entender el contexto y la cólera de Bárbara hay que puntualizar que esos audios tuvieron lugar después de que se produjera el robo en casa de la actriz, donde se sustrajo, según denunció ella misma, material sensible.

"Acabarás mal. A mí me matarás, porque es lo que has pretendido durante mucho tiempo. Pero no te olvides que has estado mucho tiempo unido a mí y esa muerte siempre irá unida a ti y tú unido a mí. Y esa unión jamás se va a deshacer. ¡Tú no te libras de esto! ¡Tú caes conmigo!", son sólo algunas de las furibundas palabras de Rey que hoy publica OkDiario.

Las reveladoras cintas pertenecieron al expediente que manejó en su tiempo Ricardo Martí Fluxá, el que fue secretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de José María Aznar (71), en el tramo temporal de 1996 a 2000. En otra grabación, Bárbara asevera: "El Rey está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta voy a ser la más cara del mundo".

"Porque le puede costar todo. Le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo", agrega, en aquellos audios, la artista natural de Totana.

La madre de Sofía Cristo (41) reflexiona, además, sobre el peaje que tuvo que pagar por haber visto la luz aquella historia con Juan Carlos: "A mí, a María García García, que nació en Totana un día y que se vino aquí y tuvo la mala suerte de tropezarse con ese hombre en su camino… ¡No lo va a conseguir!".

"A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado, y con qué persona he estado, y qué persona ha engañado a este país y a este mundo, que es el Rey", sigue exponiendo aquella Rey fuera de sí.

"Yo no estoy dispuesta… ¿Qué es lo que quieren ahora? ¿A nivel mundial desprestigiarme? Ya lo han hecho. Eso ya lo han conseguido, porque yo estoy desprestigiada en mi país, que es donde vivo y es donde yo me he ganado la vida", se lamenta y duele la que un día fue mujer del exdomador de circo Ángel Cristo.

También opina Bárbara en otros audios sobre la monarquía y el papel que jugó en su momento Juan Carlos I: "Yo estaba aguantando y callando porque siempre he querido protegerle, pero ya no quiero protegerle más. Yo lo que quiero es que se sepa todo eso, que la gente se entere de cómo es él. Que se sepa si él se merece estar donde está, que su familia se merece estar donde está… Y si se cree que con la prepotencia y que con el poder puede chafarnos el cuello a todos y a este país…".