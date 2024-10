Joaquín Torres, obligado a ser operado de nuevo: su vídeo desde el hospital y el mensaje en el que desvela su estado

El arquitecto Joaquín Torres (54 años) acabó el año 2023 de la peor de las maneras y el 2024 tampoco ha sido, precisamente, un año apacible y sereno: la salud, renqueante, continúa dándole quebraderos de cabeza. Todo comenzó el 5 de diciembre de 2023 cuando sufrió un fatal accidente en moto, que obligó a pasar varias veces por quirófano.

Como consecuencia de aquel revés, el pasado 15 de abril, el arquitecto se sometió a una nueva y delicada operación en la que le colocaron una prótesis de cadera. Tras aquella intervención, sufrió una infección en los huesos que lo mantuvo en el hospital más tiempo del previsto. Finalmente, feliz y en silla de ruedas, el 26 de abril pudo irse a casa.

"Estoy muy feliz. Estoy pletórico, se me cae la baba. No sabéis lo que es esto, no os imagináis. Agradezco muchísimo el cariño, porque es alucinante.Me siento Rambo", manifestó a las puertas del centro. No obstante, la felicidad y el sosiego le han durado poco a Torres. El marido de Raúl Prieto (48) ha sufrido un nuevo revés; su cadera vuelve a llevarlo a quirófano.

[La difícil situación familiar de Joaquín Torres: su padre, ingresado en un hospital por un delicado bache de salud]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joaquin Torres (@acerojoaquintorres)

Así lo anuncia el propio Joaquín en su red social Instagram. Junto a un vídeo en el que aparece el arquitecto de los famosos ataviado con la típica bata de centro médico, sentado en una silla, y micro en mano, postea un extenso texto, que dice así: "¡Hola! Queridos todos. En esta ocasión os escribo para daros mi situación con respecto a mis dolencias por el atropello que tuve el pasado 5 de diciembre".

"Desgraciadamente, mi prótesis de cadera que me colocaron esta primavera pasada ha fallado, y se ha desplazado. Me han tenido que volver a operar para quitarme la prótesis desplazada y colocarme una nueva prótesis y empezar con la nueva rehabilitación. (No puedo ni quiero contemplar otro escenario)", sigue detallando Torres.

Joaquín y Raúl, en una fotografía de archivo. Gtres

Fue el pasado lunes, 30 de septiembre, el día en que Joaquín se puso en las mejores manos para él, las de su amigo Ángel Villamor (59), reconocido traumatólogo y director médico de la Clínica iQtra Medicina Avanzada en Madrid. "Este pasado lunes por la tarde, me intervino mi gran amigo Ángel Villamor, y os puedo garantizar que estoy muy bien, sin los espantosos dolores de estas semanas atrás".

Sostiene Torres que, pese a estos baches de salud, no ha parado de trabajar: "Estoy preparado para la definitiva rehabilitación y recuperación de mi movilidad. De algún modo u otro, nunca paro de trabajar, y aunque he estado menos activo en redes, os leo constantemente vuestros mensajes y comentarios".

Y aprovecha la ocasión para promocionar: "Aún así, seguiremos enseñando nuestro trabajo, los proyectos de A-cero, pues tenemos muchas novedades que enseñar aunque no pueda hacerlo yo en el vídeo por ahora. Os mando un abrazo inmenso a todos repleto de gratitud y cariño. Sois mi apoyo".

Tiempo complicado

En los últimos meses, tras el accidente y las anteriores cirugías a las que se sometió, Joaquín Torres tuvo que apoyarse en muletas y analgésicos para intentar mermar el dolor. Así lo comentó el mismo en diferentes publicaciones en redes.

En todo este tiempo, además de lidiar con este bache de salud, el marido de Raúl Prieto ha sufrido varios golpes personales. El pasado 2 de marzo falleció su madre, Joaquina Vérez Vivanco, tras una larga enfermedad. Aunque se trató de una muerte esperada, el dolor por la pérdida volvió a azotar al arquitecto que ha tenido que hacer frente a otra difícil situación.

Precisamente, la muerte de su progenitora desató otra polémica en torno a su vida. Según explicó públicamente, su hermano pequeño, Julio, presuntamente estafó y arruinó a su familia. "Dejó todo embargado, incluso su pensión", reveló en el pódcast Lo Que Tú Digas, grabado días después del fallecimiento de su madre.