Máxima preocupación por la salud de Bárbara Rey: llamada al 112 tras escuchar sus audios con el emérito Juan Carlos

Bárbara Rey (72 años) no puede más. La presión mediática ha terminado por pasarle factura. El escándalo de las fotografías junto al rey emérito Juan Carlos (86), vendidas por su propio hijo, Ángel Cristo Jr. (43), y la publicación de los audios que le envió al padre de Felipe VI (56) en 1997, han terminado por mermar su salud.

Este pasado jueves, 3 de octubre, la artista murciana perdía los papeles, explotaba contra la prensa como nunca a su llegada al domicilio que comparte con su hija Sofía Cristo (41). Malhumorada y un tanto fuera de sí, Rey espetaba: "He dicho que os quitéis del medio, no me podéis acosar de esta manera. (...) Esto es delincuencia".

"¡Quitaros del medio! ¡No tenéis vergüenza, sois unos acosadores!", añadió Bárbara, cerrando la puerta de entrada al edificio con un sonoro portazo. Claramente, la actriz se ha visto superada. "Mi madre ya está sobrepasada. Está nerviosa. Es que es mucho", trató de explicar Sofía a los minutos. Ahora, se ha hecho público que la hija de la vedette llegó a llamar al servicio de emergencias 112.

[Así es Petra, la hermana de Bárbara Rey, su férreo apoyo y guardiana de sus grandes secretos: su vida y un maltrato]

Bárbara Rey, en una fotografía reciente. Gtres

Tal y como informa Lydia Lozano y amplia Informalia, fue el pasado miércoles cuando la artista se vio especialmente arrasada por las circunstancias; se comenzó a encontrar mal y Sofía, su hija, al ver cómo estaba su progenitora, se vio obligada a llamar a los facultativos para que fuera atendida.

Bárbara "sufrió una subida de tensión. (...) Llegó a tener 20 de tensión", explican al citado digital. Lozano, desde el espacio en que trabaja en el canal Ten, lo detalla así: "A Bárbara le dio un chungo, un parraque". Lydia agregó: "Este miércoles, después de llamar al programa de Antena 3 y enfrentarse a Paloma García-Pelayo, Bárbara colgó y escuchó los audios que emitió el programa".

Bárbara Rey, desbordada en Hellín, esta semana. Gtres

"Se puso malísima", apostilla la reconocida profesional. Sofía Cristo se asustó mucho, sigue explicando Lozano: "Creyó que a su madre le estaba dando un infarto y llamó al 112. Cuando ellos vieron que los síntomas no eran compatibles y que no era nada grave, le dieron instrucciones para que Sofía la calmara y al final se tranquilizó".

La periodista Beatriz Cortázar, desde Y ahora Sonsoles, ha podido hablar con Rey y ésta le ha trasladado: "Estoy destrozada, no puedo más, intento dar una imagen que no se corresponde".

Por su parte, su hijo, Ángel Cristo Jr., también ha hablado y ha dejado claro que él ha revelado todo para "sanar". Siempre según sus palabras, Ángel sólo quiere que su madre "diga la verdad a todos los españoles". "Si mi madre o mi hermana quieren mentir al juez, adelante ellas. Yo no espero nada de ellas. Ella esto lo hacía por dinero y por la ludopatía. No os hacéis una idea de la magnitud. Dice que no la quiero y yo la he querido y cuidado durante muchos años", espetó Cristo en ¡De Viernes!

La abogada de Bárbara