El viaje familiar de Ion Aramendi y María Amores con sus hijos a Disney: un pequeño "susto" y una visita inesperada

La pareja formada por Ion Aramendi (47 años) y María Amores (46) es una de las más activas en redes sociales, donde comparten los planes de su día a día y muestran la parte más humana de su vida como padres de tres hijos: Ion (11), Lucas (7) y Marieta (2).

Ambos han conseguido formar una gran familia a lo largo de estos años e intentan aprovechar cada segundo de su tiempo libre. Y es que, con el curso profesional ya comenzado, los planes familiares entre Ion Aramendi y su mujer han tenido que verse adaptados, pues el periodista ya se encuentra al frente de los debates de la nueva edición de Gran Hermano.

Sin embargo, el de San Sebastián parece haber sacado un hueco en su apretada agenda profesional y ha aprovechado para coger a su mujer y sus tres hijos y poner rumbo al destino preferido de cualquier niño que se precie: Disneyland Paris. Y, como ya es habitual en ellos, han compartido en su perfil de Instagram las anécdotas más curiosas de su viaje en familia.

Ion Aramendi junto a sus hijos en un 'stories' de Instagram.

El pasado miércoles, 2 de octubre, Ion Aramendi y María Amores decidieron embarcarse en un viaje que sus hijos -con casi total seguridad- recordarán para toda su vida. Así lo anunciaba el propio presentador a través de su perfil de Instagram en el que, junto a una instantánea con sus tres hijos, escribía lo siguiente: "Estos 4 niños vamos a gozarla juntos en los próximos días! Para Marieta la aventura se resume en 'vamos a la casa de Hulk', pues eso, que nos vamos a la Casa de Hulk…! Muchas gracias @sramariaamores o mejor dicho: 'ORGANIZATOR 2000'.

El vasco y su razón de amor abandonaban la capital tras desplazarse hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y poner rumbo al lugar donde los más pequeños son felices y los adultos, aunque sea por unos breves instantes, vuelven a reencontrarse con su 'niño interior'.

Como ya es común en ellos, sus redes han sido su diario personal en el que recoger todos los detalles de un viaje que, sin haber puesto pie en territorio francés, ya comenzaba con anécdotas.

'Stories' de Instagram de María Amores.

María Amores compartía un stories de Instagram a su llegada al aeropuerto en el que una sudadera gris aparecía completamente manchada de café, una bebida difícil de sacar de la ropa. Aunque ni ella ni Ion revelaron a quién pertenecía la prenda de ropa, la talla y forma de la sudadera indican que podría ser de Ion Jr., el mayor de los hermanos.

Tras este pequeño incidente que en el futuro será seguramente recordado entre risas, la familia Aramendi-Amores llegaba a la capital francesa para disfrutar de los lugares más emblemáticos de la franquicia Disney en el parque temático por excelencia, situado en París. Así lo recogía María en una instantánea en la que se puede apreciar a su marido y sus hijos frente a las puertas del parque y acompaña con unos emoticonos de corazones, haciendo entender la importancia de este viaje para ellos.

Aunque no hay época del año en la que el parque temático Disneyland Paris esté vacío, lo cierto es que el comienzo del otoño es una de las fechas más concurridas, pues las temperaturas aún permiten disfrutar de los días sin pasar mucho frío. Sin embargo, parece que el mediático matrimonio no ha seguido los consejos de los más experimentados y no ha hecho caso en fecha, ni tampoco en hora.

La pequeña Marieta en un 'stories' de Instagram.

"Recomendación: Id al parque de 8 a 9 am, porque es la mejor hora. Nosotros hemos salido del hotel pasadas las 10 de la mañana", escribía María Amores a su salida del hotel en el que se están hospedando. Un complejo de ensueño para poder vivir la experiencia Disney al máximo.

Se trata del Hotel New York - Art of Marvel. Un establecimiento que combina el estilo contemporáneo Art Deco con los 80 años de narración de Marvel. En su interior se encuentran habitaciones que reflejan el sofisticado estilo urbano que encanta a Tony Stark, Iron Man, y en el hall del hotel se hace presente su presencia icónica.

Cada habitación cuenta con diversas obras de arte de Marvel, mientras que las 65 habitaciones de la exclusiva zona VIP Empire State Club ofrecen un diseño que deleitará a los fanáticos de Marvel. Además, el hotel cuenta con 25 suites temáticas que rinden homenaje a los héroes más icónicos, incluyendo a los Avengers y Spider-Man. Estas suites cuentan con muebles diseñados inspirados en Marvel y están decoradas con espectaculares obras de arte creadas por los talentosos artistas de Marvel, incluyendo creaciones exclusivas para este hotel.

Ion Aramendi junto a dos de sus hijos en las instalaciones del hotel.

Unas instalaciones de ensueño que Ion Aramendi ha disfrutado junto a sus hijos como si fuera uno más. De lo más entusiasmado, posaba junto a los superhéroes más característicos de Marvel demostrando estar pasando unos días ideales en familia antes de retomar los compromisos familiares.

Sin embargo, hay veces que es cierto aquello de que te encuentras a un viejo conocido en cualquier lugar del mundo que en tu propia ciudad. Y es que María Amores compartía a través de su Instagram una instantánea de sus hijos junto a una cara muy familiar. Se trataba de Santiago Segura (59).

El reconocido productor y cómico español se encontraba en el parque temático de Disneyland y, coincidencia o no, allí se ha reencontrado con su compañero de profesión, Ion Aramendi, cuyos hijos parecen ser muy seguidores de las películas de Segura y no han dudado en tomarse una foto con él.

IonJr. y Lucas junto a Santiago Segura.

Unos días los que está disfrutando la pareja que parece llegar a su fin en las próximas horas, pues Ion Aramendi debe poner rumbo a España para estar al mando del late que presenta los domingos por la noche en Telecinco.