Ion Aramendi y María Amores, cuando creen que nadie los ve: charla, gestos con su hija y visita al súper

El mes de agosto de 2022 no lo olvidarán fácilmente el matrimonio conformado por el presentador estrella de Mediaset, Ion Aramendi (46 años), y su mujer, María Amores (45). Ella ingresó en el hospital La Paz, en Madrid, para dar a luz a su hija pequeña, Marieta. Un feliz acontecimiento que, no obstante, atravesó graves complicaciones.

A Amores se le practicó una cesárea "difícil", según sus propias palabras: "Después de dos días en reanimación sin comer, ni beber, con mil vías, transfusiones, oxígeno, un globo en el útero, medias compresoras y enmorfinada viva, estamos juntas". Un bache en el camino a la felicidad suprema que supone el nacimiento de un bebé.

Esos aciagos instantes quedaron atrás, y hoy Ion y María disfrutan, con serenidad y amor, de la familia numerosa que han conseguido crear. Ambos son padres de tres hijos, Ion, Lucas y Marieta, y forman una de las parejas más sólidas y respetadas del panorama nacional. Amén de su éxito en la parcela personal, ambos triunfan en sus respectivos oficios laborales.

Ion Aramendi y su mujer, María Amores, en dos momentos de su paseo por Madrid en un montaje de EL ESPAÑOL. EL ESPAÑOL

En medio de este plácido momento que vive el matrimonio, EL ESPAÑOL ha sido testigo de unas familiares y tiernas imágenes de la pareja paseando por Madrid con su hija pequeña, Marieta, en el carrito. De acuerdo a la información que maneja este medio, Ion y María fueron captados este pasado jueves, 30 de marzo, pasadas las ocho y media de la tarde, caminando tranquilamente por la zona de Chamartín, cercana a su domicilio en Madrid.

La feliz pareja charlaba animadamente al tiempo que avanzaba por la acera tirando del carro de su hija. La complicidad entre ellos era evidente. Para esta jornada de relax, los dos optaron por un atuendo cómodo: él, con unos vaqueros y una bomber; ella, con un pantalón de gris y un favorecedor chaleco. En un momento dado de su paseo, Aramendi decidió hacer una parada en un supermercado cercano a su casa.

Aramendi, tras hacerse la compra en un Súper va al reencuentro con su mujer, María. EL ESPAÑOL

De camino, el presentador de Reacción en cadena no dudó en pararse a atender a dos personas que lo reconocieron. Mientras él hacía unas compras improvisadas, María esperaba a su marido y razón de amor junto a su hija, en la acera. Tiempo después, con la gestión hecha, ambos retomaron el trayecto hacia su domicilio, él cargando con las bolsas.

Sea como fuere, una distendida jornada que demuestra que los peores momentos para la familia Aramendi Amores han quedado felizmente atrás. Ion y María han conseguido trenzar con gran éxito sus vidas gracias a la conciliación familiar, como reconoció el propio Ion en conversación con EL ESPAÑOL, este pasado mes de marzo.

"La conciliación con la vida familiar es sobre todo gracias al sacrificio de mi mujer, porque ella también trabaja y además tiene proyectos interesantes a la vista. María es la que ha sacrificado su faceta profesional para estar más pendiente de los niños y así me permite a mí la posibilidad de grabar sin ningún problema. Si no fuera por su generosidad y su sacrificio esto no sería posible", manifestó.

En ese punto, dio la clave de su fórmula de amor: "Nosotros somos un equipo y cada uno tenemos un rol. Todos echamos un cable a la familia, incluso los niños también". Aramendi siente gran admiración, aparte de amor, por su mujer, como se desliza de sus palabras cuando habla de la profesión de ella en redes: "María es una gran comunicadora, es infinitamente mejor en las redes sociales que yo. Ella sabe cómo hacerlo, de qué hablar, y me alucina y me da envidia. Estoy súper orgulloso de ella y justo a propósito de su trabajo en redes le están surgiendo nuevos proyectos para ella".

La fachada del edificio en el que vive el matrimonio en Madrid. EL ESPAÑOL

En esa charla con este medio, Ion recordó el difícil parto de su esposa, así como la angustia y el sufrimiento familiar: "Fue una cosa muy seria. Es verdad que ahora queda como una anécdota porque las dos están bien. Le han quedado algunas secuelas de ese parto y también de los anteriores y pronto tendrá que volver a pasar por quirófano. Me parece genial que muestre cosas de la familia, porque yo estoy muy orgulloso de todos ellos".

El hoy presentador estrella de Mediaset tiene claro que con tres hijos basta; no se plantea ampliar la familia con María: "¡Para nada! María y yo ya tenemos una edad, y además de lo Marieta, nuestra hija pequeña, fue una sorpresa. Ella es la primera que se parece un poco a mí, es un amor y un regalo increíble. Pero con estos tres basta".

El parto de Marieta

En agosto de 2022, María Amores pasó los días, probablemente, más difíciles de su vida. María estuvo de parto inducido durante 24 horas, pero la pequeña no lograba salir, ya que era demasiado grande. Se intentó parto instrumental, pero tampoco funcionó, así que finalmente el equipo médico decidió hacerle una cesárea. Ella misma reveló cómo fue: "La cosa se complicó mucho, pero mucho...".

Fue el principio de un vía crucis de más de 30 horas, durante las cuales tuvo que estar separada de su hija. Así se expresaba la feliz mamá cuando al fin pudo tener a Marieta en sus brazos: "Después de dos días en reanimación sin comer, ni beber, con mil vías, transfusiones, oxígeno, un globo en el útero, medias compresoras y enmorfinada viva, estamos juntas. Ella sana como una manzana con sus más de cuatro kilos y yo, in love total".

María Amores posa feliz con Marieta.

Una vez en casa, y evitando el drama, Amores no quiso decir que estuvo a punto de morir para que no la tacharan de exagerada, o lo utilizasen como crítica, pero lo cierto es que fue muy duro: "Lo he pasado mal. Tenía un presentimiento y mucho miedo con este parto, así que hay que creer en el instinto. Dentro de las circunstancias que se dieron, he tenido suerte porque estoy aquí y me estoy recuperando de cine".

La mujer de Aramendi había decidido dar a luz en el hospital público de La Paz, y cree que no pudo haber decisión más acertada. "Si me llega a pasar esto en una clínica pequeña, igual... Doy gracias a Dios y a todo el equipo del hospital porque la niña está de maravilla", aseguró. Pese a los momentos complicados que ha vivido, no pierde la sonrisa y asegura que Marieta es un ángel: "Es muy tranquila, porque me ha dado tanta guerra para nacer, que se porta fenomenal".

Ion Aramendi y María Amores se casaron el 28 de mayo de 2011 y son padres de tres hijos: Ion, Lucas y Marieta. El embarazo de ésta última llegó por sorpresa, pero están encantados. "No era nada buscada. Nosotros habíamos bajado la guardia en ese sentido y estábamos convencidos de que no iba a pasar", dijo el presentador al dar a conocer la noticia.

