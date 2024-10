Un colaborador abandona 'Espejo Público' tras el ataque de Bárbara Rey: "Tienes nombre de bar de alterne"

Mañana incómoda en Espejo Público. Los nuevos audios filtrados de Bárbara Rey y Juan Carlos I han provocado que tanto el rey emérito como la actriz continúen en el ojo del huracán. El magacín conducido por Susanna Griso ha abordado esta noticia y contaba en el plató con Javier Chicote, coautor del libro El jefe de los espías, en el que se abordaba la presunta extorsión que habría sufrido el exmonarca por parte de la artista.

El comunicador hacía referencia también a los millones que recibió Corinna Larsen por parte del padre de Felipe VI, señalando que esperaba “ejemplaridad” del otrora jefe del Estado español. La discusión subió de volumen, dado que se hablaba del presunto chantaje y de cómo este no ha evitado que los audios y las imágenes se hayan filtrado 30 años después.

“Bárbara Rey está viva, no la han matado”, señalaba el autor. En pleno debate, Sofía Cristo, quien estaba fuera de plató, dado que había venido al magacín para colaborar en la sección dedicada a temas sociales, puesto que se ha compartido un reportaje sobre la adicción a las drogas en menores y la propia DJ quería narrar su experiencia, interrumpió el debate.

Cristo habló directamente contra Chicote. “No tienes ni p**a idea de nada”, dijo muy molesta al lado de un camarógrafo. “A mí me hablas con respeto”, le espetó el periodista. “Pues escribe la verdad”, le replicó la DJ. El colaborador seguía exigiendo respeto. “Ese libro se publicó hace tres años y es imposible de desmentir y no ha habido demanda alguna. Si queréis hacerlo, estáis en vuestro derecho. Pero, a mí me hablas con respeto o no me hablas”, expresó tajantemente Chicote.

“No he venido aquí para pelearme con nadie”, añadió. “Yo también puedo hablar y hacerlo libremente”, le respondió Cristo. “Yo hablo con libertad porque soy un periodista y con las pruebas que pongo encima de la mesa”, exclamó Chicote. “Pruebas de m****a”, le interrumpió la DJ. Chicote volvió a exigirle respeto en sus palabras.

Sofía Cristo, Javier Chicote y Gema López en 'Espejo Público'.

Pero lo que terminó provocando que el periodista abandonase el plató fue la irrupción telefónica de la propia Bárbara Rey. La vedette llamó en directo a Gema López y accedió a hablar en directo. La cantante pidió calma a su hija, pero mandó a callar al periodista. “Esto no lo tengo por qué aguantar”, expresó muy molesto el tertuliano. Se produjo un cruce de palabras que hacía inentendible la discusión

Finalmente, Griso le dio la palabra a Rey. “Pido tranquilidad, que esto parece una locura. Lo primero, Sofía, te agradezco la defensa que haces de mí, pero te pido un favor. No sigas discutiendo con este señor. De nuestra vida, esta persona no sabe nada ni los motivos y no tienes por qué enfrentarte a él. Parece que este señor puede hablar de todo lo que quiera, aportar todo tipo de pruebas, pero tú no”, compartió.

'Espejo Público'.

Fue después cuando la vedette lanzó un comentario que indignó todavía más al periodista. “A ver, Chicote, o como te llames, que tienes nombre de bar de alterne”, dijo la madre de Sofía y Ángel Cristo. “No tengo por qué aguantar esto”, dijo el colaborador. “Por supuesto, levántate, si quieres”, dijo Griso, invitándolo a marcharse.

El periodista decidió irse y dejar con la palabra en la boca a la vedette. Lejos de callarse, la artista afeó la actitud del tertuliano. “Te vas porque no sabes que no puedes soportar lo que te voy a decir. Y te lo voy a decir con mucha educación, pero se ve que tú no la tienes porque abandonas el plató ni tienes profesionalidad cuando te vas. Te quedas ahí para criticarme y hablar de muchas cosas. Pero cuando se te va a decir algo, coges la escapada como respuesta. ¡Qué te vaya muy bien!”, expresaba Rey.

Sofía Cristo y Gema López en 'Espejo Público'.

Mientras, el magacín mostraba cómo Chicote se quitaba el micro y abandonaba las instalaciones del programa. “Te voy a demandar. El tema no está solo en si he hecho o no chantaje. El tema está en dónde ha ido ese dinero supuestamente, quién me lo ha dado y dónde está. Yo jamás he recibido tal cantidad de dinero. Si lo hubiera recibido, estaría en algún sitio”, siguió hablando la actriz.

Bárbara Rey no dejó a ninguno de los colaboradores ni a la presentadora hacerle alguna pregunta y tras su defensa y apoyo a Sofía Cristo, cortó la llamada. Eso sí, antes quiso valorar la profesionalidad de Griso. “Admiro tu trabajo”, expresó. Sin embargo, no le dio opción a réplica.