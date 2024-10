Pelayo Díaz se defiende de las críticas por sus palabras contra Marina Rivers: "Están sacadas de contexto"

Pelayo Díaz vuelve a estar en el ojo del huracán. El estilista asturiano ha sido el foco de críticas por su manera de referirse a Marina Rivers en MasterChef Celebrity. La última gala, emitida el pasado 30 de septiembre, provocó feroces comentarios en redes sociales por la manera en la que hablaba sobre la creadora de contenido. El diseñador se ha defendido, señalando que sus palabras están “descontextualizadas”.

En la cuarta gala, que tuvo la expulsión de Cristina Cifuentes (y repesca al tener el delantal de la inmunidad) y el abandono de Rubén Ochandiano, se vivieron otros momentos muy comentados. Entre ellos, la manera en la que Pelayo Díaz hablaba sobre Marina Rivers. La influencer tuvo que enfrentarse a la prueba de eliminación, mientras que el estilista se había salvado.

Junto con Hiba Abouk, con la que ha hecho piña en el talent culinario, el diseñador lanzó unas pullitas que ha considerado que la edición de la gala ha provocado que se “sacasen de contexto”. Rivers, sin querer, derritió uno de los utensilios que estaba usando. “Me quemo, no puedo tocarlo”, expresó contrariada la veinteañera.

El estilista le lanzó un comentario de lo más ácido que ha sido el que ha encendido las críticas en redes. “Pues cari, en tu casa no pasa nada... En tu casa no te quemas, ahí en esa casa que te acabas de comprar, vas a comer pizza todos los días”, expresaba desde el área de los salvados y con un claro tono irónico.

Si bien, la manera en la que habló el asturiano no fue agresiva y no se apreciaba mala intención, eso no evitó que hubiera feroces comentarios contra él en redes sociales. De hecho, la tiktoker fue defendida por otros creadores de contenido como Sara Cisneros, Violeta Mangriñán, Laura Rouder o Abel Planelles.

“No podemos olvidar que es un programa de competición. Obviamente, si vemos el fragmento único en el que estoy arriba con Hiba hablando de Marina, choca, pero está descontextualizado”, ha explicado Díaz al periodista Javier de Hoyos, quien aclara que los ‘tiritos’ y ‘dardos’ están hechos con tono de humor y colegueo.

“Se mete con nuestra edad, nosotros nos metemos con ella, pero es todo en clave de humor del programa. No hay que tomarse todo tan a la tremenda y disfrutar un poco del show que estamos haciendo, simplemente”, expresaba, recordando que esa ironía forma parte de la atmósfera del programa.