Rubén Ochandiano apunta a la productora de 'MasterChef' tras su polémico abandono: la respuesta de Shine Iberia

Polémica en MasterChef Celebrity. La cuarta entrega de la novena temporada del talent de Shine Iberia dejó la expulsión de Cristina Cifuentes por no lavar las setas en la primera prueba -podrá regresar la próxima semana al contar con el delantal de la segunda oportunidad- y el inesperado abandono de Rubén Ochandiano en la prueba de eliminación.

Antes de que el jurado del programa culinario de TVE ofreciera su veredicto final, el actor levantó la mano para comunicar la decisión que había tomado. "Yo quiero decir una cosa. Me voy a ir yo, he dejado de pasármelo bien, y quiero quedarme con lo más rico y prefiero marcharme", dijo descolocando a todos.

Ochandiano aseguró encontrarse "bien" y "tranquilo" y que lo hacía "con todo el respeto y cariño hacia el programa". A Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera no les quedó otro remedio que "respetar" la decisión del actor, que se había quedado en el alambre junto a Pocholo e Itziar Miranda.

Una vez en el 'tanatorio', como cariñosamente llama Rodríguez a la salita de estar donde el programa despide al concursante expulsado, Ochandiano aseguró lo siguiente: "El cuerpo me ha reaccionado así. Me lo he pasado muy bien. He disfrutado mucho de jugar con mis compañeros, pero siento que no he acabado de entrar en el programa".

"Prefiero quedarme con la sensación de cariño y gratitud, y tener un buen recuerdo", continuó el intérprete, y reconociendo ser un "súper fan" del formato.

Apunta a Macarena Rey

"A pesar de mi decisión, ha habido momentos maravillosos. Los grupos grandes, en general, me abruman un poco y tengo tendencia a escaparme, pero aquí he tenido el tiempo de poder ir conociendo a mis compañeros, de conocer lugares fantásticos, a personas maravillosas que espero se queden en mi vida para siempre. He aprendido a comer rico y a disfrutar de la vida", agregó.

La polémica ha venido cuando el propio Ochandiano ha escrito un mensaje en su cuenta personal de X (antes Twitter) apuntando directamente hacia la CEO de la productora de MasterChef por omitir una declaración en su adiós.

Al editar el programa de anoche a Macarena Rey se le olvidó incluir una frase que repetí hasta en dos ocasiones:



“Me voy porque ha llegado un punto en que me resulta imposible respetarme a mí mismo y respetar la dinámica del programa.”



Me parece justo incorporarla al relato. — Rubén Ochandiano (@rubenochandiano) October 1, 2024

"Al editar el programa de anoche a Macarena Rey se le olvidó incluir una frase que repetí hasta en dos ocasiones", dice, considerando que "me parece justo incorporarla al relato" para explicar los motivos de su abandono.

"Me voy porque ha llegado un punto en que me resulta imposible respetarme a mí mismo y respetar la dinámica del programa", es la frase a la que hace referencia y que, según asegura, no se vio en el resultado final de la entrega.

A colación de este mensaje, BLUPER se ha puesto en contacto con Shine Iberia. "Nos remitimos 100% a lo que se vio en el programa", ha sido la respuesta de la compañía de MasterChef Celebrity a la primera polémica de una edición que, hasta ahora, se ha desarrollado sin sobresaltos.