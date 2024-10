'TardeAR' interrumpe en directo el programa y Ana Rosa Quintana abandona el plató : "Me tengo que marchar"

TardeAR iniciaba, una tarde más, sus emisiones en Telecinco. En esta ocasión, el programa presentado por Ana Rosa Quintana iba a centrar su hilo informativo en los últimos sucesos provocados por el huracán Milton, en Florida.

De esta manera, desde el plató de TardeAR se conectaba en directo con la reportera Rosa Conde que se encontraba en el lugar donde se espera que llegue el huracán Milton. De esta manera, la periodista se encontraba en Tampa, en Florida, epicentro del extremo fenómeno climatológico. "Estás en un sitio muy peligroso. Sal de ahí", le pedía Ana Rosa a su reportera.

"Tenemos la responsabilidad de informar de noticias históricas, pero no podemos poner en riesgo nuestras vidas. En cuanto acabemos esta conexión, intentamos volver porque los peligros son absolutos", explicaba Conde a los espectadores.

Tras despedir la conexión, Ana Rosa hablaba en plató con Rosemary Alker, la meteoróloga de Mediaset. "Me he criado en Texas y es el motivo por el que me dedico a estudiar los huracanes y los fenómenos meteorológicos adversos", explicaba.

Durante el programa, la meteoróloga siguió dando todos los detalles sobre el huracán Milton y la borrasca Kirk. "Lo bueno de los huracanes es que puedes planificarte para abandonar la zona, entre uno y tres días", explicaba Rosemary Alker.

En el ojo del huracán

Aunque no todo fue hablar del huracán Milton. TardeAR volvió a abarcar toda la polémica relacionada con la relación entre Bárbara Rey y el rey Juan Carlos. De esta manera, conectaron por videollamada con la periodista Marta Cebelina que habló su libro Los Borbones y el sexo, donde habla sobre el apetito sexual de los Borbones.

Se inició un debate entre los colaboradores del programa sobre este tema, donde Ana Rosa también quiso dar su opinión. "Es muy imprudente", apuntaba la presentadora sobre los audios del rey emérito donde catalogaba como "chorizos" a los políticos del PSOE.

Momento exacto cuando Ana Rosa Quintana abandona el plató

Acto seguido, sobre las 18.30 horas, la madrileña iba a realizar un anuncio inesperado para todos los espectadores. "Manu, Bea. Me tengo que marchar. Se quedan mis compañeros. Pero es para algo bueno", anunciaba Ana Rosa mientras abandonaba el plató. "Luego, se lo cuento", apuntó la comunicadora.

Así, Manuel Marlasca y Bea Archidona quedaron a los mandos del programa con los diferentes temas de la escaleta del formato. Después de una pausa publicitaria continuaron con la cobertura de Rosa Conde, desplazada al epicentro del huracán. Pero, en esta ocasión, en una zona más seguridad para su integridad.

¿Dónde está Ana Rosa?

Bea Archidona también conversó, por teléfono, con Pilar González de Gregorio, la heredera de la "Duquesa Roja" y, posteriormente, debatieron en la mesa del corazón sobre las últimas imágenes de Bárbara Rey, huyendo de la prensa. Pero, durante todo este tiempo no había noticias sobre Ana Rosa.

Religiosamente, TardeAR finalizó su emisión en torno a las 20.00 horas y no se supo nada más sobre el paradero de la comunicadora madrileña. ¿Dónde se encontraba Ana Rosa? Quizás en la próxima emisión de TardeAR, la periodista nos despeje de dudas.