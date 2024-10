Juan Carlos, a Bárbara Rey: "Vivo en otra parte de la casa, separado de Sofía. No entiende que un sábado me vaya"

Este pasado domingo, 6 de octubre, el emérito Juan Carlos I (86 años) ha abandonado Sanxenxo con destino Abu Dabi, su residencia habitual desde que en 2020 abandonó España. De este modo, el Emérito ha puesto fin a su estancia más larga en el país.

Tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el padre de Felipe VI (56) tomó un vuelo privado en el aeropuerto de Peinador rumbo a Lisboa. Desde allí, acompañado de Pedro Campos y la pareja de este, Cristina Franze, el monarca ha viajado hasta Emiratos Árabes Unidos.

Fuentes de total solvencia han asegurado que el Emérito no iba caminando con su inseparable bastón, sino que, en esta ocasión, ha sido visto ayudándose de una silla de ruedas. Conviene puntualizar que este último viaje a nuestro país ha acontecido en un momento bastante convulso y agitado a nivel personal.

Primero fueron las comprometidas fotografías con Bárbara Rey (72), tomadas en 1997, en la casa madrileña de la vedette; y después, unos demoledores audios entre ambos que han zarandeado, como hacía tiempo, la imagen de la Corona.

En medio de este controvertido momento, y ante el hermético silencio de Juan Carlos I -dice su entorno que se ha mostrado "muy molesto" ante la publicación de este material-, este lunes, 7 de octubre, se han conocido más audios. En esta ocasión, OkDiario ha revelado otra conversación entre Juan Carlos y Bárbara.

Juan Carlos I, en una imagen captada en Sanxenxo, el pasado día 5. Gtres

El que fue Jefe del Estado se confiesa con la vedette sobre el estado de su matrimonio con la emérita Sofía. No tiene reparo Juan Carlos en ahondar y hablar con Bárbara Rey sobre sus intimidades maritales. Sostuvo entonces -a finales de los noventa- el monarca que "desde hace 15 días" él y Sofía de Grecia no cenaban ni almorzaban juntos.

Juan Carlos le comparte a Rey que no hay comunicación fluida con su mujer: "Se encierra en su cuarto. Cuando yo veo que está la cena y el criado [avisa]… No baja, se queda en su cuarto. Está enfadada conmigo. (...) La mentalidad [de Sofía] no ha evolucionado. Pero, entre tú y yo, voy a ser egoísta, para mí es comodísimo porque como Reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro".

Los Eméritos, muy sonrientes, en Atenas, el pasado 2023. Gtres

"¿No quiere estar contigo?", le pregunta Bárbara en un punto de su distendida charla. Juan Carlos se desahoga: "No. No entiende que yo un sábado y domingo me vaya… Por supuesto que es duro si quieres. 'Pero organízate tú', le digo. (...) Ahora ya no se molesta porque antes se molestaba por cualquier cosa. Se molestaba, por ejemplo, porque le cogía la mano en público. (…) El otro día, cuando yo me fui a Palma, ella se fue a París y a Londres. Pues muy bien. Me pareció muy bien. Pues perfecto".

"Sólo la ves en actos oficiales", azuza Bárbara. "Y, además, yo vivo ahora, hasta que arreglen una parte de la casa, que no sé cuándo estará arreglada… yo creo que está casi, pero, en fin, no sé… vivo en la parte de la piscina, que está separada de la casa", confiesa Juan Carlos, y agrega: "Vida familiar ninguna. En verano algo más, pero no hablamos. Yo nunca hablo con ella como ahora hablo contigo".

En otros audios, Bárbara Rey también opina de Sofía de Grecia, la entonces reina de España: "He sido odiada por la Reina hasta el tope. Ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance y a su alrededor para hundirme», dice en una de sus famosas grabaciones. La acusa de ser su mano negra y de haber utilizado «todos los medios a su alcance".

En la actualidad, la artista murciana se ha mostrado arrepentida: "Todo esto era innecesario, hacen un daño tremendo a la Reina y lo lamento mucho. No se encuentra bien. Le ha dado un disgusto enorme escuchar esta parte, y no por don Juan Carlos sino por la Reina. Le ha hecho especialmente daño y está intentando recomponerse".