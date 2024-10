Julio Iglesias, muy enfadado, desmiente su retirada: "El día que lo haga lo anunciaré con pena, pero con dignidad"

Julio Iglesias (81 años) ha hablado alto y claro para desmentir de pleno, muy enfadado, su retirada de la música. Ha sido este pasado fin de semana cuando el espacio de Telecinco Socialité ha informado que el intérprete de Me va, me va se había despedido para siempre de los escenarios.

No es la primera vez que Iglesias se ve obligado a acallar los rumores sobre su presunto delicado estado de salud. Y este domingo, 6 de octubre, ha vuelto a ocurrir. El artista ha utilizado sus redes sociales para puntualizar lo que sigue: "Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro", comienza su explicación.

Y añade: "En estos últimos años me han matado muchas veces. Han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos. Un periodista, no sé de dónde, dice que un amigo le ha dicho que ya no puedo ni quiero cantar más. El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad".

"Es increíble el mal que puede hacer un mal periodista", reflexiona. En ese punto, Julio explica en qué punto profesional se encuentra: "Estoy feliz, trabajando con la serie de Netflix, que seguramente cambiará la percepción de mi vida. Mientras tanto, y como siempre, todo mi cariño".

En mayo de 2023, el artista también tuvo que salir al paso de la rumorología. Iglesias volvía a copar los espacios de los medios de Latinoamérica y Estados Unidos después de que un programa argentino informara que el artista tendría, presuntamente, graves problemas de movilidad que le obligaban a desplazarse en silla de ruedas.

Julio Iglesias, en una fotografía de archivo.

Además, sufriría problemas de memoria y habría olvidado, incluso, la letra de sus propias canciones. "Es tremendo. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden. Y aquellas personas que tenían relación con Julio no llegan a él hoy por hoy y eso es lo que preocupa, que no levanta el teléfono o no responde a las llamadas", aseguró el presentador Matías Vázquez, activando todas las alarmas sobre el estado de salud del artista.

Por suerte, según el propio cantante, nada más lejos de la realidad. El intérprete reaparecía en sus redes sociales para desmentir la noticia y desvelar cómo se encuentra. "Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad", detalló Julio Iglesias en el texto, haciendo mención a su 'desaparición' mediática en los últimos tiempos, mientras permanecía entonces refugiado en su paraíso de Punta Cana.

"De una manera maleducada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara", sostuvo Julio Iglesias, agradeciendo "el cariño" de sus incondicionales y confirmando que continúa escribiendo sus memorias.

Indignado con las informaciones que se hicieron sobre sus supuestos problemas de salud, el cantante continuó: "No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones. Cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad".

"Seguiré cantando hasta que el público me diga basta", señaló él mismo en un acto celebrado en 2011. Una intención que, a la luz de sus declaraciones más recientes, sigue intacta. Queda, parece, Julio Iglesias para rato.