Lucía Rivera confirma que el estampado 'animal print' está de vuelta y con importantes cambios

El animal print es una de las tendencias que temporada tras temporada regresan más fuertes que nunca y con propuestas nuevas y únicas. Es un estampado que tiene tantos seguidores como detractores, pero que consigue sorprender a las it girls con la llegada del otoño.

Cada vez son más las personas que se rinden a esta tendencia, aunque con prendas que no sean muy llamativas y con las que poder crear estilismos perfectos y que sean al mismo tiempo elegantes.

Lucía Rivera (26 años) ha sido una de las últimas en sumarse al animal print y lo ha hecho con una prenda minimalista y con la que ha conseguido arrasar en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucia (@luciariveraromero)

"Last day of the week. Música a tope en los cascos y bailando por la calle", ha escrito junto a una serie de fotografías en las que se le puede ver con este look. Está confirmado que Lucía Rivera es una de las jóvenes con mejor estilo y más personalidad del momento.

En esta ocasión, ha escogido una falda pantalón mini que pertenece a la nueva colección de Mango. Cuenta con dos bolsillos delanteros y es perfecto para adaptarse al estilo de cualquier persona. Tiene un precio de 35,99 euros y está disponible desde la talla 32 hasta la 40. Lamentablemente, hay algunas de estas tallas que ya se encuentran agotadas en su página web.

La creadora de contenido y modelo ha decidido combinarlo de una manera simple, pero con la que acertar está asegurado. Ha lucido un top básico en tonalidad blanco, que además se puede encontrar en cualquier firma de moda low cost por menos de 10 euros.

A esta prenda, le ha sumado uno de los básicos de la temporada y que queda perfecto con cualquier estilismo. Se trata de las blazers. Ella ha optado por una en color negro y que es tan atemporal que se puede lucir prácticamente en cualquier temporada. Le ha sumado unos zapatos estilo blucher con unos calcetines en color blanco con los que le da un toque personal al look.