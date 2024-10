Madonna despide a su hermano pequeño, Ciccone, con una emotiva carta: "Sé que estás bailando en alguna parte"

Madonna (66 años) está atravesando uno de los momentos más duros de su vida. El pasado domingo, 6 de octubre, la cantante hacía frente a una de las realidades más trágicas: el fallecimiento de su hermano pequeño, Cristopher Ciccone, a los 63 años de edad.

Era el diario británico Daily Mail quien informaba de la triste pérdida. Una publicación en la que, a pesar de no revelar la causa de la muerte, todo parecía estar relacionado con el cáncer que llevaba padeciendo desde hace varios años.

A Christopher y Madonna les unía mucho más que los lazos de sangre. Durante años, el diseñador estuvo muy ligado a la carrera artística de su hermana, llegando incluso a trabajar como estilista, asistente y director artístico de sus giras mundiales y videos musicales. Es por ello por lo que la bautizada como 'Reina del Pop' ha decidido hacer uso de sus redes sociales para compartir una emotiva carta en la que se despedía de su adorado hermano.

"Mi hermano Christopher se ha ido. Fue el ser humano más cercano a mí durante tanto tiempo", comenzó relatando la artista, afirmando que era "difícil" tratar de definir el vínculo que le unía a su hermano, pero señalando que surgió precisamente de "la comprensión" de que eran completamente diferentes y que "la sociedad nos iba a dar un mal momento por no seguir el status quo".

Además, en el mismo post -publicado en su perfil de Instagram-, la cantante ha aprovechado para relatar cómo la danza fue el punto de unión entre ambos. "Ser gay seguía siendo tabú por aquel entonces en Bay City. No fue hasta que nos marchamos a Nueva York para continuar nuestros estudios de danza cuando pudimos sentirnos libres", seguía el emotivo escrito de Madonna.

"Cuando finalmente tuve el coraje de ir a Nueva York para convertirme en bailarina, mi hermano me siguió", cuenta la artista, que revela que ambos pudieron desarrollar sus talentos en un momento clave de la cultura pop. "Bailamos juntos en el escenario al principio de mi carrera y, con el tiempo, él se convirtió en el director creativo de muchas giras", como la exitosa Blonde Ambition y The Girlie Show Tour, a principios de los 90.

Lejos de reflejar únicamente los buenos momentos vividos, la intérprete de Like a Prayer revela que los últimos años de vida no fueron fáciles entre ellos. "No hablamos durante un tiempo, pero cuando mi hermano enfermó, volvimos a encontrarnos". Madonna confiesa que hizo "todo lo posible para mantenerlo con vida el mayor tiempo posible", pero "sufría mucho hacia el final". A pesar de todo, la cantante se mantuvo junto a su hermano en esos momentos complicados.

Un emotivo escrito el que ha dedicado Madonna a su hermano, Ciccone, que finaliza con una reveladora frase: "Sé que está bailando en alguna parte. Cerraré los ojos y bailaremos juntos una última vez".

Además de formar parte del video del tema Lucky Star y ser el diseñador de interiores de las residencias de la cantante en Nueva York, Los Ángeles y Miami; Christopher Ciccone "fue pintor, poeta y visionario", afirmó Madonna, quien apuntó: "Lo admiraba. Tenía un gusto impecable y una lengua afilada que a veces usaba contra mí, pero yo siempre lo perdonaba".