La tragedia familiar vuelve a salpicar a Madonna: muere su hermano, Christopher Ciccone, a los 63 años

Los últimos años no están siendo fáciles para Madonna (66 años). La tragedia vuelve a sacudir la vida de la Reina del Pop. Este domingo, 6 de octubre, se ha hecho pública la noticia de que Christopher Ciccone, hermano pequeño de la cantante, ha fallecido a los 63 años.

Ha sido el diario británico Daily Mail quien ha informado de la triste pérdida. Tal y como ha señalado la publicación, todavía se desconocen las causas de su muerte, aunque llevaba un tiempo luchando contra el cáncer.

A Christopher y Madonna les unía mucho más que los lazos de sangre. Durante años, el diseñador estuvo muy ligado a la carrera artística de su hermana, llegando incluso a trabajar como estilista, asistente y director artístico de sus giras mundiales y videos musicales.

Madonna durante uno de sus conciertos en Nueva York. Gtres

Su representante ha confirmado a The New York Post que el deceso se produjo este viernes, 4 de octubre, en Michigan. Además de trabajar para su hermana, también colaboró con otros artistas como Dolly Parton. También probó suerte con el diseño de interiores. En el plano sentimental, se casó en 2016 con el peluquero Ray Thacker.

Lo cierto es que la relación entre los hermanos se rompió por completo en 2008, cuando el diseñador publicó un libro en el que hablaba de su vida junto a la artista: Life with My Sister Madonna. Aquí abordaba algunos asuntos personales y hasta entonces desconocidos, algo que no gustó a Madonna y que terminó por dinamitar todo.

Pese a todo, en 2012 volvieron a acercar posturas: "Estamos en un nivel de trato perfecto. En lo que a mí respecta, estamos bien. Estamos en contacto, aunque hace mucho que no lo veo. Volvemos a ser hermanos. No trabajo para ella y es mejor así", explicaba en una entrevista. Por el momento, la artista no se ha pronunciado sobre la pérdida.

Con este fallecimiento, la tragedia vuelve a salpicar la vida de la cantante. Hace solo unas semanas, la Reina del Pop fallecía su madrastra, Joan Clare Ciccone. En febrero de 2023, Madonna tenía que hacer frente a la pérdida de su hermano Anthony Ciccone, a causa de una insuficiencia respiratoria y cáncer garganta, a los 66 años.

Anthony luchó contra el alcoholismo y llegó a vivir durante años en la calle, incluso debajo de un puente. "Soy un cero a sus ojos, soy una vergüenza. Si me congelara hasta morir, mi familia probablemente no lo sabría", defendió en una entrevista. A pesar de eso, se sabe que fue la artista quién se encargó de pagarle el centro de desintoxicación.