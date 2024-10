Esta es la bruma que Alba Díaz utiliza como perfume y con la que lleva obsesionada desde hace meses

Las redes sociales se han convertido estos últimos años en el escaparate perfecto donde las firmas pueden promocionar sus productos de una manera más sencilla y llegar a un público más extenso. A esto hay que sumarle el poder que las influencers y creadoras de contenido tienen sobre sus seguidores.

Basta que una de ellas comparta un producto para que este se viralice y termine por agotarse. Firmas hasta ahora no tan conocidas han vivido en los últimos meses un momento álgido donde han estado en boca de todos. Este es el claro ejemplo de Sol de Janeiro, una marca centrada en artículos de belleza.

Quien ya ha demostrado en numerosas ocasiones ser una enamorada de esta firma es Alba Díaz (24 años). La influencer ha vuelto a compartir con sus seguidores cuál es el perfume que utiliza en su día a día y con el que enamora a todo aquel que pasa por su lado.

Imagen compartida por Alba Díaz.

"Nada más terminar el entrenamiento me he puesto un poco de la 71 como yo la llamo y medio gym me ha preguntado por el perfume que uso... no falla", ha escrito en su perfil de Instagram junto a una imagen del secreto de su buen olor.

En concreto, se ha decantado por Brazilian Crush Cheirosa 71, que se pueden encontrar en tiendas como Sephora y que está disponible en varios tamaños. Esto es perfecto para aquellos que quieran probar el aroma, pero no se atrevan a adquirir el bote grande.

En cuanto a los precios, el de 90 ml cuesta 21,99 euros, y el de 240 ml, 34,99 euros. Así definen su olor en la web de Sephora: "Esta voluptuosa fragancia para el cabello y el cuerpo exuda notas cálidas y tentadoras de vainilla caramelizada y nueces de macadamia tostadas".

Aunque esta bruma promete convencer a todo tipo de gustos, Sol de Janeiro ofrece una gran variedad de aromas perfectos para todo aquel que se atreva con ellos. Han conquistado a las it girls y se han convertido, como en el caso de Alba Díaz, en su perfume favorito en muy poco tiempo.