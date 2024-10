Rocío Osorno agota en horas el conjunto 'tweed' que será tendencia esta temporada: de Zara y por menos de 60 euros

Su trayectoria en redes durante estos últimos años ha llevado a posicionarla como una de las creadoras de contenido más exitosas del panorama nacional. Y es que no es para menos, pues no hay prenda que saque y no se convierta en todo un must.

Rocío Osorno (36 años) ha demostrado que sabe cuáles son las tendencias de cada temporada y no tiene problema alguno en adaptarse a los nuevos diseños que se presentan año tras año.

Con el comienzo de este nuevo curso profesional ya ha quedado claro que el burdeos es el tono por excelencia y son numerosas las prendas que se pueden encontrar en nuestras tiendas de confianza con este color como protagonista. Sin embargo, en esta ocasión, Osorno se ha sumado a la que lleva siendo una tendencia estrella de esta temporada varios años. Se trata de los conjuntos tweed, una opción más que acertada ahora que el tiempo es más que cambiante.

Con el último look que la diseñadora sevillana ha compartido a través de sus redes sociales ha vuelto a dejar claro que es una influencer de éxito y nada ni nadie le puede quitar ese papel. Un vestido que, en cuestión de horas, no solo se ha ganado un lugar en los favoritos de sus seguidoras, sino que ha desaparecido de las estanterías de Zara con la misma rapidez a la que nos tiene acostumbrados Rocío.

Un conjunto de chaleco y falta pantalón de nueva colección de Zara que ya tiene a muchas esperando ansiosamente a ver el cartel de repuesto. Se trata de un 'dos piezas' formado por chaleco de cuello redondo y manga sisa, con cierre frontal con botones dorados con relieve y una falda pantalón de tiro alto con cinturón. Ambos cuentan además con el detalle del tejido con hilo metalizado.

Conjunto de Zara.

Aunque el conjunto pertenece a la nueva temporada, lo cierto es que la tendencia llega pisando fuerte verano tras verano, hasta el punto de convertirse en todo un fondo de armario para la mayoría de mortales. Es por ello por lo que EL ESTILO de EL ESPAÑOL ha querido indagar y ya conoce todos los detalles del 'dos piezas' de la modelo.

En este caso, el conjunto que ha lucido Rocío Osorno pertenece a Zara y, aunque de momento se encuentre agotado en todas sus tallas, no cabe duda que en las próximas semanas volverá a encontrarse disponible en su página web. El chaleco tiene un precio de 29,95 euros y la falda pantalón, por su parte, 27,95 euros, haciendo un total de 58 euros.