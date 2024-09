Esta es la gabardina que Rocío Osorno ha llevado en París y será tendencia en esta temporada de otoño 2024

Con el otoño ya bien entrado, están muy claras las que van a ser las tendencias de la temporada. Una de ellas es el color burdeos. Y es que el color rojo oscuro y todas sus versiones posibles están muy presentes en variadas prendas.

Aunque los expertos de moda lo bautizan como cherry red, lo cierto es que el granate, el color vino o el borgoña es ya el color por excelencia de esta temporada de otoño 2024.

Ahora, con el verano ya a un lado y los días más lluviosos acercándose, EL ESTILO de EL ESPAÑOL ha dado con la que será una de las prendas top de estos próximos meses. Y lo ha hecho de la mano de Rocío Osorno (36 años), quien, una vez más, ha demostrado ser una de las influencers que más a la moda están siempre.

Como buena diseñadora que es, Osorno ha sido invitada a la semana de la moda de París para poder asistir a unos desfiles de ensueño en los que diseñadores de todo el mundo presentan sus mejores propuestas de cara a esta nueva temporada.

Toda una experiencia la que ha vivido la sevillana en París que, como podía esperarse sabiendo la época en la que vivimos, ha estado opacada por las lluvias. "Os dejo por aquí algunas más de estos días en París. Menos mal que me llevé la gabardina porque no paró de llover y esta combinación gris/burgundy me parece increíble", escribía en su perfil de Instagram.

Gabardina de Sfera.

Rocío ha demostrado que el gris y ese tipo de rojo son dos colores que encajan a la perfección. En esta ocasión, la gabardina que ha escogido la influencer pertenece a la nueva colección de Sfera.

Se trata de una gabardina que tiene un diseño clásico con cuello solapa y cinturón a tono que va a anudado. Es un modelo de tejido flexible, largo y sin botones que es perfecto para dar color y un toque sofisticado a cualquier look de diario. Además, tiene un acabado de efecto acharolado que hace que sea una prenda mucho más original.

Lo mejor de todo es que la prenda se encuentra todavía disponible en la página web de la marca entre las tallas S, M y L por un precio de 79,99 euros. Desde Sfera demuestran que es un abrigo súper especial para el entretiempo y en su campaña realizada en Nueva York, la modelo la lleva junto a un con falda de lunares.