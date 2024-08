La reaparición sorpresa de Cristina, una de las hijas gemelas de Julio Iglesias, en el concierto de Sebastián Yatra

Las discretas y un tanto enigmáticas gemelas Cristina y Victoria (23 años), hijas del cantante más universal, Julio Iglesias (80) y de su mujer, Miranda Rijnsburguer (58), han disfrutado de un intensísimo verano en España desde que a mediados del mes de julio su avión privado aterrizara en suelo español.

Las hijas menores del intérprete de Me va, me va, que viven apartadas del foco público desde que optaron por dejar de lado su vertiente como influencers, han recalado, un período estival más, en su paraíso particular: la impresionante finca Las Cuatro Lunas, ubicada en la provincia de Málaga.

Allí, los cinco vástagos pequeños de Iglesias tienen su refugio cada verano, ajeno de miradas indiscretas. Mientras se continúa especulando sobre la salud de su padre, así como su paradero actual -pues no se ha podido probar que el exmarido de Isabel Preysler (73) haya viajado a Marbella-, una de sus hijas gemelas ha reaparecido por sorpresa.

Cristina Iglesias, muy sonriente y relajada, en la Starlite Occident. Gtres

Durante todo el mes de julio y parte de agosto, las hermanas Cristina y Victoria tan sólo se han dejado ver, muy espaciadamente, en su finca malagueña, a través de stories y post de Instagram. No obstante, este pasado sábado, 24 de agosto, se ha producido un hecho, hasta la fecha, inédito: una de las gemelas, Cristina, ha acudido a un acto público.

La razón bien lo merecía: el cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra (29) ha revolucionado el festival Starlite Occident de Marbella, poniendo en pie a los miles de seguidores que han asistido al primero de los dos conciertos que ofrecerá este año en España.

El segundo concierto lo dará este domingo, día 25, en Arrecife -Las Palmas-, en las Fiestas de San Ginés, antes de cruzar el Atlántico para subirse a los escenarios de Miami -Estados Unidos-, el 26 de octubre, y Ciudad de México, el 23 de noviembre.

Yatra, dos veces ganador del Latin Grammy y dos veces nominado al Grammy, ha hecho vibrar a sus fans en Starlite -entre ellos, una entregada Cristina Iglesias, acompañada por la empresaria y presidenta ejecutiva del Grupo Starlite, Sandra García-Sanjuan-.

Sebastián Yatra, firmando en la Starlite Occident, este pasado sábado. Gtres

Sebastián ha entonado canciones que se han convertido en éxitos mundiales, como Vagabundo, Una noche sin pensar o Tacones Rojos. El artista, además, ha levantado al público con Traicionera, se ha colgado la guitarra para entonar Cristina y ha emocionado con Año, una canción que habla de la ilusión por los amores de verano y que los asistentes han coreado de principio a fin.

En todo momento, Cristina Iglesias no ha dejado de bailar al son de Yatra. Sea como fuere, este paso al frente a nivel público ha sorprendido a propios y extraños, máxime teniendo en cuenta que la joven optó, meses atrás, y entre gran revuelo, por un perfil bajo, como su gemela.

Parecía que Cristina y Victoria se iban a convertir en dos de los personajes más populares de la crónica social o, al menos, todas sus salidas, eventos y compañías así lo confirmaban. Pero algo cambió de un día para otro. Ambas desaparecieron de redes sociales: en el caso de Victoria, simplemente dejó de publicar; en el de Cristina, decidió desactivar su cuenta y borrar así todo su pasado en la plataforma.

A mediados del pasado mes de julio, la actividad en sus redes se recobró. Fue cuando aterrizaron a bordo de un avión privado y se dirigieron a la finca de Las Cuatro Lunas. Este lugar es uno de los refugios de la familia en sus visitas al país durante los meses de verano. No están solas, ya que les acompañan sus hermanos Miguel (26) y Rodrigo (25).

La razón por la que las jóvenes, que contaban con una gran proyección en redes, desaparecieron de súbito tuvo nombre propio: su padre, Julio Iglesias. En 2020 algo aconteció.

En concreto, en junio de ese año pararon notablemente su actividad en las redes como consecuencia -apuntaron quienes conocían el caso- de que su padre las advirtiera de los problemas que podían causar mostrando tan detalladamente los rincones de su gran casa, y desvelando continuamente en qué lugares estaban y en compañía de quién. Les dio, enfadado, un severo toque de atención, se publicó.

A esa preocupación de Julio Iglesias se le unían los achaques de salud que estaba sufriendo el cantante en ese momento. Por este motivo, las gemelas no dudaron en seguir la recomendación de su progenitor y aparcaron su actividad de cara al público. 2021 transcurrió discreto en cuanto a sus redes. No obstante, en el verano de 2022 las circunstancias cambiaron -al menos en el caso de una de las hermanas-.

Victoria Iglesias retomó su actividad en Instagram de una manera imparable. La joven dejaba atrás dos años de silencio, y el año pasado se propuso mostrar sin tapujos dónde va, con quién, dónde se aloja y cómo pasa su tiempo libre. Nada la frenaba. Un cambio de actitud que llamó mucho la atención y que no llevó a la práctica su hermana Cristina, cuya última publicación data de junio de 2021.