Victoria Beckham tendrá su propio documental en Netflix y en él se abordará su faceta como diseñadora de moda

La ex estrella del pop británica Victoria Beckham (50 años) tendrá su propia serie documental en Netflix, en la que abordará su faceta como diseñadora de moda, un negocio con el que ha logrado labrarse una identidad profesional fuera de los tabloides y de la industria musical.

"Desde que se convirtió en una figura conocida en los años 90, Victoria Beckham ha sido una de las mujeres más reconocidas del mundo. Ahora Beckham está en camino de construir un imperio de la moda y sus fans podrán ver la historia detrás de todo esto", anunció la plataforma digital en un comunicado.

Sin título ni fecha de publicación, Netflix dio inicio a la producción de un documental que seguirá a la antigua cantante de la banda musical británica Spice Girls en su negocio de moda y belleza.

"Con acceso exclusivo a Victoria, su familia y sus allegados, la serie explora su época en el centro de atención mundial", reza el escrito. El nuevo documental de Netflix, que acerca a la audiencia a una de las familias más célebres del mundo, sucede a BECKHAM, el proyecto en el que su marido, David Beckham (49), analiza su ascenso a la fama como futbolista e icono de la cultura pop.

La serie, de Studio 99 y Dorothy St Pictures, estará producida ejecutivamente por Nicola Howson, quien también participó en la anterior docuserie del exfutbolista del Manchester United y el Real Madrid, estrenada el año pasado.

Victoria Beckham está viviendo un momento crucial. El pasado mes de abril cumplió 50 flamantes años y la gran celebración tuvo lugar en uno de los espacios más exclusivos del mundo: Oswald's Club London. Desde hace más de dos décadas, Vicky Becks vive por y para su firma, VB Victoria Beckham, con la cual ha llegado a vestir a Su Majestad la Reina Letizia (51).

"La reina Letizia es mi musa definitiva", declaró la creativa con auténtica admiración. "Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido Bella en verde. No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda, así que me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido. Además, justo ese diseño es un ejemplo perfecto de cómo nuestra silueta ha evolucionado pero sigue siendo fiel al ADN de nuestra marca". remató.