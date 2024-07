Victoria y David Beckham, un matrimonio sólido pese a los rumores de crisis: la dualidad en torno a su 25 aniversario

El 4 de julio de 1999, mientras los estadounidenses celebraban el Día de la Independencia, Victoria (50 años) y David Beckham (49) se convertían en marido y mujer. Desde entonces han pasado 25 años y todo parece indicar que son una de las parejas más sólidas del gossip. Salvo la crisis que afrontaron en su etapa en Madrid, siempre se han mostrado como un matrimonio cómplice y unido. Ahora, de hecho, lo exponen con mayor intensidad, mientras que por otro lado, a raíz de un nuevo libro, se habla de "vidas separadas".

Hace escasas semanas salió a la luz The House of Beckham: Money, Sex and Power, del periodista Tom Bower y en el que se habla de aquella crisis en España, con Rebeca Loos como protagonista. Además, de otro bache en su relación que habría surgido más de una década después.

Entre otras cuestiones, Tom Bower recuerda una portada de Vogue con entrevista incluida con la que los Beckham habrían acallado rumores. También, una presunta batalla mediática protagonizada por sus diferentes representantes y una fiesta organizada por el exfutbolista y sus amigos en Glastonbury, en la que la diseñadora apareció por sorpresa.

"Estaba furiosa porque su marido no había respondido a sus llamadas telefónicas y había enviado un grupo de búsqueda. Finalmente, apareció David. En cuestión de segundos, se vieron envueltos en una discusión... 'Se veían bastante tristes', observó un espectador, 'pero lograron posar para las cámaras'", recoge The Mirror citando a Tom Bower.

El periodista muestra una relación muy diferente a la que se expone en el documental de Netflix de Beckham. En sus cuatro capítulos, en términos de crisis, sólo muestran su difícil etapa en Madrid sin pronunciar el nombre de Rebeca Loos. Tom Bower, por su parte, habla de "vidas separadas", asegurando que hace unos años David y Victoria sólo "permanecieron juntos para preservar su marca".

Las declaraciones del citado comunicador británico han dado la vuelta al mundo y han puesto en el foco al exfutbolista y a la diseñadora cuando parecen vivir uno de sus momentos más idílicos. Ni Victoria ni David Beckham ofrecieron declaraciones Bower mientras éste escribía al texto. Ahora que ha salido a la luz, tampoco se han pronunciado al respecto y siguen haciendo alarde público de su sólido matrimonio.

Es frecuente que en sus redes sociales se intercambien mensajes de cariño por importantes fechas marcadas en el calendario: aniversarios, cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre... Pero en los últimos tiempos, al menos Victoria, ha sumado a estos habituales post, publicaciones con las que presume del atractivo físico y los talentos de su marido.

Lo que en su día pudo ser un post casual, se ha convertido en una estrategia para la ex spice Girl. "Es una manera de mostrar cosas que no se pueden ver de otro modo y así continuar sumando visitas", explicó en su momento a EL ESPAÑOL Arantxa Pérez, directora de PR&MANAG y experta en marketing de influencers. Cabe recordar que fue a raíz del documental cuando muchos le quitaron la etiqueta de "fría".

El pasado 16 de junio, en pleno auge de especulaciones por la publicación The House of Beckham: Money, Sex and Power, la mítica Posh le enviaba un mensaje de amor a David por el Día del Padre: "Te amamos mucho. Eres nuestro todo". Él, por su parte, se hacía eco de la misma festividad en sus redes y se deshacía en halagos hacia su mujer: "Mi mayor logro en la vida son mis hijos. Gracias, Victoria, por darme a estas personas increíbles".

Para el matrimonio sus cuatro hijos son su mayor orgullo y así lo presumen cada vez que pueden. Si bien los Beckham se han convertido en una marca comercial, al menos públicamente y al margen de cualquier especulación, se muestran como un matrimonio y una familia unida.

Victoria y David Beckham se casaron en 1999, en una boda íntima. Él era un exitoso jugador de fútbol y ella, una afamada cantante. Entonces ya eran padres de su primogénito, Brooklyn (25), que al momento del enlace sólo tenía cuatro meses. Tres años del matrimonio llegó Romeo (21), su segundo vástago. En 2005 nació Cruz (19) y en 2011, Haper Seven (13).

Sus hijos son su principal motor y así lo confirmó David Beckham en una entrevista que concedió a Vanity Fair en 2017. Antes de exponer su historia de amor y mostrarse más cómplices que nunca en el documental de Netflix, ajenos a todo tipo de escándalos, el exfutbolista declaraba en aquella revista: "¿Seguimos juntos por la marca? Por supuesto que no. Seguimos juntos porque nos amamos y porque tenemos cuatro hijos maravillosos. Nos hemos topado con tiempos difíciles. Pero nos conocemos mejor de lo que nadie nos conoce. Y hablamos”.