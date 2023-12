El desmelene de Victoria Beckham en Instagram: usa a David (y sus nalgas) para multiplicar por 500 sus 'likes'

Una de las parejas internacionales que ha protagonizado la conversación popular en este 2023 ha sido, sin duda, la formada por David (48 años) y Victoria Beckham (49). Gracias al estreno del documental en el que el matrimonio relata su historia de amor y cómo vivió toda la presión mediática, su relación ha vuelto a ocupar el foco mediático.

De aquel momento han pasado más de dos meses, pero la pareja ha sabido cómo utilizar todo ese tirón para continuar ocupando la conversación pública. Hace apenas unos días, era la ex Spice Girl la que compartía una sugerente e inesperada fotografía. En ella, aparecía el exfutbolista en ropa interior. "El electricista vino a arreglar la televisión...", escribió.

Una publicación que no pasó desapercibida para nadie. La imagen no tardó en viralizarse y en protagonizar titulares en todo el mundo. Algo que le llevó a acumular más de 1,4 millones de me gusta y más de 28.000 comentarios, un récord en el perfil de la cantante.

De vez en cuando, la artista comparte imágenes de su familia y amigos, pero nunca lo había hecho de una manera tan cercana e íntima. ¿Qué ha pasado en estos meses para este cambio de estrategia en redes sociales? ¿A qué se debe este desmelene de Victoria? Gracias a este tipo de publicaciones, en las que las nalgas de su marido son las protagonistas, su engagement se ha multiplicado por 500.

"El Instagram de Victoria Beckham está muy enfocado en su marca de ropa, imágenes distantes y poco atrayentes si no eres su cliente. El gran cambio ha llegado al compartir momentos más naturales del día a día. La serie les ha humanizado, sobre todo, a Victoria cuya imagen era más distante con el gran público", explica Jordi San Ildefonso, Social Media Manager de Metricool. La empresaria sabe qué es lo que gusta a los usuarios de redes sociales: "Victoria está aprovechando los contenidos que mejor le funcionan para atraer nuevos usuarios a su cuenta que también empezarán a ver los contenidos de su marca de ropa. Está apostando por ello".

Las imágenes compartidas por Victoria Beckham han pasado de tener una media de 25.000 me gustas a alcanzar cifras millonarias. Un hecho que va a repercutir directamente en ella y su marca. "Se multiplican los ingresos que recibe por publicidad. Es realmente importante porque da un gran impulso y publicidad a su propia marca de ropa que es la protagonista de la mayoría de publicaciones", apunta el Social Media Manager.

Tal y como defiende, Sergio Barreda, director de la agencia de influencers Keeper Experience, las imágenes del matrimonio se han revalorizado: "Ahora es un perfil mucho más atractivo para las marcas y que incluso puede elevar su caché. Estar dentro del foco de la actualidad le beneficia para que las propias marcas se fijen en ella o incluso se planteen campañas conjuntas con su marido".

Desde hace décadas se está hablando de ellos, de sus idas y venidas y de su vida más privada. Ahora son ellos los que se encargan de elegir qué mostrar y cómo hacerlo. "Piensas que son intocables e inaccesibles, pero al final son quienes nos están proporcionando la información sobre sus vidas. Antes eran fríos y distantes, era una manera de no estar tan cerca del público, pero la popularidad se gana cambiando eso", señala Arantxa Pérez, directora de PR&MANAG.

La experta defiende que este cambio de estrategia puede deberse a unas exigencias tras el reality: "Es una manera de mostrar cosas que no se pueden ver de otro modo y así continuar sumando visitas. David y sus hijos siempre lo han hecho". Fue a raíz del documental cuando muchos conocieron a la empresaria de un modo diferente y le quitaron la etiqueta de "fría". "Tendemos a pensar que una persona que es fría es una estúpida y una prepotente. Perdemos el factor de que puede ser vergonzoso o que le incomodan algunas cosas. Está cambiando esa dinámica y es un esfuerzo que hay que valorarle", defiende Arantxa Pérez.

La misma línea sigue Paloma Miranda, CEO de Grupo GO: "Para las marcas publicitarias, el engagement es sin duda un dato muy importante. No tiene valor sólo el número de seguidores que tengas sino el poder de interacción. Verles de una manera tan cercana tiene un impacto directo en la interración, las visitas y los comentarios".

Todos ellos señalan el estreno del documental como el inicio de un cambio: "Ambos están percibiendo de cierta forma que su audiencia demanda un contacto más directo con ellos, quieren seguir en contacto con su día a día. Esto un creador lo percibe y se traduce en la forma de dirigirse a su audiencia".

Victoria Beckham no tardó en repetir la jugada. A los días, publicó un nuevo vídeo del exfutbolista haciendo ejercicio en una pose que volvió a dar de que hablar y que le ha vuelto a dar muchas alegrías.

