David Beckham deja al descubierto algunas de sus obsesiones y manías en el documental sobre su vida

No es un ningún secreto que David Beckham (48 años) padece un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Pero ahora, el exfutbolista va un paso más allá y muestra al mundo cómo es vivir con una de estas manías en su día a día y cómo esto afecta a su vida. No es lo mismo oírlo o leerlo, que verlo, por eso Beckham utiliza la visibilidad de su nuevo documental para hablar sobre ello.

"Cuando todos están durmiendo, yo voy por ahí limpiando las velas, enciendo las luces correctamente, me aseguro de que todo está ordenado. Porque odio bajar por las mañanas y que haya tazas, platos y cuencos", relata en el documental. Una obsesión por el orden que no acaba ahí. "Cansa coger todas las velas, limpiarlas, recortarles la mecha. Recorto las mechas y limpio el soporte… Lo que más odio es el humo del interior de una vela. Lo sé, es raro", confiesa el exfutbolista sobre una de sus obsesiones que eran aún desconocidas.

Cuatro capítulos en los que se habla largo y tendido de la vida de Beckham: desde su infancia y comienzos en el fútbol, hasta su exitosa carrera como empresario. Pero hay detalles que, sin formar parte de la narración sobre su vida, han sorprendido al espectador. "Alguien ha estado aquí", dice a cámara mientras abre su armario y comprueba que una de las perchas no está correctamente alineada. Con suma delicadeza, el exfutbolista vuelve a poner la percha donde corresponde.

David Beckham ordenando al milímetro su armario. Netflix

El excapitán de la selección inglesa tiene una habitación solo para él donde guarda la ropa por un orden concreto: por tipo, colores y texturas. "Está todo bastante organizado: chaquetas, camisas vaqueras, camisas de vestir y luego los jerséis, los cárdigan, las camisetas [...] La ropa interior, calcetines y luego en el otro armario tengo los trajes", señala el exfutbolista. Por supuesto, todas estas prendas están guardadas de una manera concreta para que se pueda ver todo lo que hay a simple vista y sin necesidad de que se arrugue lo demás.

Pero esta no es la única manía del exfutbolista en lo que respecta a su orden personal. Mientras explica cómo está distribuido cada uno de los cajones y armarios se deja ver al fondo de la habitación un burro con ropa colgada. Un detalle que no pasa desapercibido para el espectador. Desde hace un tiempo, el exfutbolista prepara cada domingo toda la ropa que va a utilizar durante el resto de la semana: "Antes lo preparaba por la noche, pero ahora tengo esta nueva obsesión de hacerlo pensando en toda la semana".

Y, como no podía ser de otra manera, estas manías también se trasladan a la cocina, una de sus grandes pasiones. Cada mañana, el exfutbolista se levanta a las seis para encender el horno y así esté listo para cuando él lo necesite. En una de las escenas del documental se ve como Victoria (49) deja fuera de su sitio el salero después de utilizarlo, algo que corrompe la armonía de su marido. "Limpio muy bien la cocina, no creo que mi esposa lo aprecie tanto, sinceramente", comenta molesto antes de que la ex Spice Girl conteste: "Es así de perfecto... te aprecio".

David Beckham nunca ha ocultado sus manías, pero ahora muestra al mundo cómo hace frente a ellas. La primera vez que habló del tema fue en 2006: "Todo debe estar ordenado en línea recta y las cosas siempre deben ser pares. Cuando meto los refrescos en la nevera, deben ser números pares, si son impares quito uno y lo meto en un armario distinto". Además, reconoció que cada vez que entra en una habitación de hotel, no puede relajarse hasta que mueve "todos los folletos y todos los libros" y los guarda "en un cajón".

