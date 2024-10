Mario Vaquerizo reaparece en 'TardeAR' tras su accidente e informa de su estado de salud: "He vuelto a nacer"

TardeAR volvía una semana más a Mediaset. Como otro lunes más, Ana Rosa Quintana iba a ser la encargada de acercar a toda su audiencia, diferentes temas de la actualidad, el entretenimiento y la crónica social.

Uno de los principales protagonistas de las últimas horas es nada más y nada menos que uno de los mismos colaboradores que participa diariamente en su particular mesa VIP. No hablamos de Muñoz Escassi ni Frank Blanco, se trata del cantante de Nancys Rubias, Mario Vaquerizo.

El colaborador de TardeAR conectaba en directo con su programa para explicar la última hora sobre su accidente, el pasado sábado, en un concierto con Nancys Rubias en el Festival Horteralia de Cáceres. Ana Rosa Quintana pedía un fuerte aplauso desde plató, en el momento cuando Vaquerizo conectó en directo para informar sobre la última hora de su salud.

"Cómo no voy a estar con nosotros", relataba Vaquerizo desde el sofá de su casa, tras haber sido dado de alta, en el mediodía de este lunes. "Agradecido y emocionado, porque he vuelto a nacer", apuntaba en su primera intervención en directo.

"El episodio sufrido ha sido muy grave. Todos los sanitarios del Hospital Universitario de Cáceres me han dicho que he tenido mucha suerte", continuaba Vaquerizo, visiblemente dolorido desde de su casa. "Podría haberme quedado en el sitio o quedarme tetraplégico", aseguraba el cantante.

Colaborador de TardeAR

Por su parte, Vaquerizo también quiso explicar que no se trató de ninguna imprudencia durante el espectáculo con su grupo de música, Nancys Rubias. "Llevo utilizando esa plataforma giratoria durante toda la gira en España. Las medidas de seguridad estaban todas perfectamente. Ha sido un tropezón. Una mala noche la tiene cualquiera", explicaba al respecto sobre su aparatoso accidente.

"Jamás había perdido el conocimiento", relataba. "Me desperté en el camerino, con mis amigos alrededor llorando porque estuve tiempo sin poder reaccionar", argumentaba. De esta manera, Vaquerizo confesaba que no quiso ir al hospital, hasta que "un ángel de la guardia", le obligó.

Mario Vaquerizo, en directo en 'TardeAR'

"Me puse tristón porque Olvido no estaba y no quería que la preocuparan", explicó a los espectadores de TardeAR. Aun así, no dejó de lado su sentido del humor y añadió que "el antibiótico en vena es lo más bonito del mundo".

"Has dado un susto muy grande a todo el mundo", le respondía Ana Rosa en la entrevista. "Empiezo a no ver. Perdí la visión y en ese momento tomé conciencia de lo grave que me ha pasado", aseguraba Mario Vaquerizo.

Fracturas en vértebras

"Tengo traumatismo pero no me ha afectado a nada de mi cabeza. Tengo fracturas en las vértebras. Pequeñas fisuras en la vértebra 4 y 6. Tengo un golpazo que podría haber acabado en algo mucho peor", relataba sobre su diagnóstico.

"Me preocupa haber perdido la visión. Veo un poco nublado, no veo de cerca los WhatsApp", seguía relatando ante una de las últimas preocupaciones del tertuliano de TardeAR. "Muchísimas gracias a todos", parecía emocinarse en un momento de la conexión con sus compañeros de trabajo.

'TardeAR', en la emisión de este lunes

"¿Quién soy?", le preguntaba irónicamente Xavier Sardá, uno de sus compañeros de programa. "Tú eres Sardá, un cascarrabias al que quiero mucho", le respondía. "Cuídate mucho, te queremos pegar un achuchón de verdad", le decía Susana Díaz.

"Esos tacones que te pones tampoco ayudan", le regañaba Ana Rosa a Vaquerizo. "Me salvó el cardado", bromeaba al respecto. Más tarde informaba que su vuelta a TardeAR debería de esperar: "Esta semana no puedo estar con vosotros".

En un momento de la conexión, Alaska entró en el plano para acompañar a su marido. "Es mal enfermo, se mueve más de lo que debe", explicaba ella. "Queda mucha cuerda para Mario", apuntaba también el artista convaleciente.

Alaska y Mario conversan con Ana Rosa, en 'TardeAR'

Para finalizar la conexión, Ana Rosa tiró de humor y le preguntó a Vaquerizo: "¿Puedes tomar cerveza?". "No me deja mi mujer", aseguraba el cantante de Nancys Rubias, ante la incredulidad de Alaska.

Por último, hicieron referencia al pijama de leopardo que Vaquerizo había elegido para la ocasió. Vaquerizo no duó en responder: "Soy un marciano. Tengo mucho dolor, pero la sonrisa nunca hay que perderla. No quiero dramas en mi vida, solo comedias entretenidas".