Un abogado alerta sobre el peligro de reservar tus vuelos con un intermediario: "Esto es lo que hay que hacer"

Los intermediarios turísticos actúan como intermediarios entre proveedores y consumidores, comprando y revendiendo productos y servicios relacionados con el turismo. Dichos productos abarcan entradas, tours, alquiler de coches o, el más famoso, billetes de vuelos.

En España es muy común emplear este tipo de intermediarios, especialmente a la hora de comprar billetes de vuelos a bajo precio. Ellos tratan de buscar las mejores ofertas, con el fin de 'ahorrarnos' ese trabajo, además de dinero.

Sin embargo, en muchas ocasiones esto supone diferentes riesgos. El contacto entre el intermediario y la aerolínea no es perfecto, por lo que puede dar lugar a algún fallo informático que haga que no le lleguen los datos de tu reserva, según explica el abogado @lawtips en TikTok.

El peligro de reservar tus vuelos con un intermediario

Son muchas personas las que, al reservar billetes de avión con intermediarios, se encuentran con que su vuelo no ha sido informado a la aerolínea correctamente y, por tanto, no pueden viajar. En el peor de los casos, estas agencias no te avisan, como es lo que le ha ocurrido al abogado de TikTok.

Por todos estos motivos, el experto aconseja comprar siempre los billetes de avión a través de las aerolíneas: "Aunque este tipo de intermediarios te hayan funcionado bien, puede llegar un momento en el que pase algo así", explica el experto.

El abogado explica que esta ocasión puede pasar en cualquier momento, incluso si el vuelo es muy importante. Esta falta de información puede suponer que llegues al aeropuerto, y nadie tenga la información de que vuelas en ese avión.

Sin embargo, en el caso de que queramos reservar el vuelo con un intermediario o ya lo tengamos reservado para los próximos meses, el experto recomienda que "si pasan 24 horas desde que coges el vuelo, y todavía no se ha confirmado y está en estado 'pendiente', lo ideal es llamar para cancelarlo y que os devuelvan el dinero".

En la peor de las situaciones, en la que nuestra información no ha llegado a la aerolínea, el abogado recomienda llamarles y decir que no podéis hacer el check in. En ese caso, os dirán que os devuelven el dinero; sin embargo, el abogado dice que tenemos que ir un paso más allá.

Es muy probable que el intermediario os diga que os devuelven el dinero muy tarde, por lo que coger otro vuelo en ese momento suponga más dinero. Por ello, el experto recomiendan que nos devuelvan el dinero del billete, pero también, que os paguen la diferencia del nuevo.

Pero además, @lawtips explica que "si hay un retraso de 3 horas o más en función de la distancia de origen a destino, os tienen que pagar una indemnización que va de 250 a 600 euros", además de pagar la comida que consumamos en ese momento.