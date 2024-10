Un camarero denuncia en redes el despido ilegal de una trabajadora y las redes arden: "Se van de rositas..."

El año pasado, la CC.OO. aseguró que España había perdido 32.000 camareros desde 2019 en un sector que, según la patronal, aporta el 4,9% del PIB nacional. Además, según un reportaje de Antena 3, más del 50% de los bares y restaurantes tiene problemas para conseguir empleados en 2024, a pesar de las ofertas.

Uno de los principales motivos de estas cifras son las condiciones que ofrecen muchos de estos comercios. Un camarero cobra de media unos 1.200 euros con jornadas de 8 a 10 horas; sin embargo, en muchas ocasiones estas condiciones se sobrepasan, además de verse expuesto a otro tipo de situaciones.

Para demostrarlo, la cuenta de TikTok @soycamarero comparte y denuncia en su perfil las situaciones que viven sus compañeros de profesión. Una de las últimas ha hecho arder las redes sociales, debido a la gravedad del asunto.

La circunstancia que denuncia en redes

El camarero ha expuesto en redes que una compañera de oficio "se ha facturado el brazo trabajando". Hasta ahí está todo correcto, debido a que la afectada se coge la baja debido a la incapacidad que le produce la fractura.

Sin embargo, las conversaciones de después son las que hacen alterar a los usuarios, ya que la dueña del comercio decide despedir a la chica afectada. Tras explicarle que eso es ilegal, la respuesta de su 'jefa' es decirle que "No importa".

"¿No importa? Me estás despidiendo por caerme en tu propio trabajo", escribe la chica. Lejos de volverse una situación comprensible, la dueña del comercio le responde que "las cuentas de este año están todas en números rojos. Si nos declaramos en quiebra, no obtendremos nada. No tendremos ninguna propiedad".

Con esta respuesta, la dueña amenaza a su ex empleada que "si se declaran como quiebra, no verán un duro", explica @soycamarero, quien también explica posteriormente que la chica afectada terminó denunciando.

"En este local, según me comenta la compañera, se factura muchísimo dinero", explica el tiktoker, "por lo que los números rojos es tan solo una excusa".

En los mismos comentarios, son los usuarios quienes comentan al respecto y piden, por favor, el nombre del comercio para no acudir: "Tiene el juicio ganado, para empezar por despedir por estar de baja, seguido por despedir por Whatsapp".